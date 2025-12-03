Facundo Márquez en un niño de 9 años que juega como volante de creación en la sub 9 de Colo Colo. Y todo indica que el pequeño será una de las grandes promesas del fútbol chileno dentro de muy poco.

Es que el pequeño no sólo la rompe en las infantiles del Cacique, sino que también despierta desde ya el interés en el extranjero. Facundo ha intercalado su formación entre Colo Colo e Independiente de Avellaneda, donde ya lo han bautizado como el Lionel Messi chileno.

La mamá de Facundo, Melissa García, contó a As que “en 2023 él vio que todos sus compañeros de Colo Colo tenían Instagram y me pidió que le hiciera uno. Se lo creé, empecé a subir contenido de sus partidos, de sus entrenamientos, y le comenzó a ir muy bien. Hasta consiguió auspiciadores“.

Gracias a este Instagram, el coordinador de captación de Independiente, Damián Reynoso, contactó a la familia para que cruzaran la cordillera. Facundo fue parte de una prueba de jugadores y le fue bien, pero el factor económico fue una traba para la familia y el pequeño.

El Messi chileno seguirá entre Colo Colo e Independiente

De regreso a Chile, la mamá siguió mandándole videos de sus jugadas en Colo Colo a Independiente y desde el club trasandino se pusieron con el dinero necesario. Facundo volvió a Argentina y nuevamente se lució en el Rojo, tanto en entrenamientos como en torneos amistosos.

Facundo en Independiente.

“En esta última oportunidad a Facundo le pagaron todo. Salieron campeones invictos, él salió goleador y todos quedaron fascinados. Y gracias a eso, continúa el seguimiento. En Independiente nos dijeron que estaba la opción de que Facundo viajara a jugar el Campeonato AFA, con todo pagado, contra Racing, Boca Juniors y River Plate“, agregó la mamá del pequeño.

Complementó que “ahora, si se puede viajar más durante el año, lo van a invitar. Pero al menos vamos a dejar fijado, cuando esté el fixture, viajar en esas tres fechas. Y Facundo continuará acá, jugando en Colo Colo, donde es evaluado como uno de los mejores del plantel“.

Melissa García, la mamá de Facundo García, sentenció que “su ídolo es Lionel Messi, lo adora, le encanta. Y en Argentina todos le decían el ‘Messi chileno’ o el ‘chileno crack’, y que jugaba de la misma forma que Messi, encarando, pasándose a todos los niños, habilitando. Tiene muchas cualidades que tiene su ídolo, entonces también por eso se siente identificado“.

