Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Control biométrico y 136 torniquetes: Colo Colo lanza nuevo plan de seguridad en el Monumental

Colo Colo presentó el moderno plan de seguridad que implementará en el Estadio Monumental.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo anuncia una importante mejora en el Estadio Monumental
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTColo Colo anuncia una importante mejora en el Estadio Monumental

Más allá de que Colo Colo necesita un milagro en la última fecha de la Liga de Primera para clasificar a Copa Sudamericana, en el Monumental se toman decisiones respecto a la siguiente temporada. Y una muy importante tiene que ver con la seguridad del recinto albo.

Hace solo unos meses, el directorio de Blanco y Negro aprobó la compra de un sistema de acceso de reconocimiento facial para los partidos del Cacique.

Y hoy se hizo el anuncio en la Ruca. El nuevo sistema contará con un total de 136 torniquetes con control biométrico en los ingresos del Estadio Monumental, una medida que busca acabar con problemáticas como la suplantación y facilitar la identificación de quienes hagan desmanes.

Los torniquetes estarán distribuidos en todos los sectores del Monumental. Habrá 31 en las tribunas Océano y Cordillera, 12 en los codos Lautaro, Galvarino, Tucapel y Caupolicán, y 16 en la galería Arica. Además, Magallanes, sector usualmente para la visita, tendrá 10 más.

El Cacique anunció un cambio CLAVE en el Monumental | Photosport

El Cacique anunció un cambio CLAVE en el Monumental | Photosport

Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz: “El técnico del Cacique…”

ver también

Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz: “El técnico del Cacique…”

Colo Colo anuncia moderno plan de seguridad para el Monumental

Además, se anunciaron la implementación de “cubos antiescalada” para impedir que los hinchas suban a los techos del recinto y pongan en riesgo su seguridad, otra problemática importante que se ve en los partidos de Colo Colo en el Monumental.

Publicidad

Desde el Cacique agregaron que desde 2012 a la fecha se han aplicado 2.259 derechos de admisión, la cifra más alta del fútbol chileno, y que en 2026 se entregará más información sobre quienes tienen prohibido ir al estadio.

    Lee también
    Mientras Gabi Arias apunta a un grande chileno, le surge interesado en Argentina
    Internacional

    Mientras Gabi Arias apunta a un grande chileno, le surge interesado en Argentina

    Resultados Loto martes 2 de diciembre: Números ganadores sorteo 5355
    Tendencias

    Resultados Loto martes 2 de diciembre: Números ganadores sorteo 5355

    El club que podría perder a gran parte de su plantel para el 2026
    Chile

    El club que podría perder a gran parte de su plantel para el 2026

    UC saluda a posible refuerzo de U. de Chile y sus hinchas se molestan
    Universidad Católica

    UC saluda a posible refuerzo de U. de Chile y sus hinchas se molestan

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo