Más allá de que Colo Colo necesita un milagro en la última fecha de la Liga de Primera para clasificar a Copa Sudamericana, en el Monumental se toman decisiones respecto a la siguiente temporada. Y una muy importante tiene que ver con la seguridad del recinto albo.

Hace solo unos meses, el directorio de Blanco y Negro aprobó la compra de un sistema de acceso de reconocimiento facial para los partidos del Cacique.

Y hoy se hizo el anuncio en la Ruca. El nuevo sistema contará con un total de 136 torniquetes con control biométrico en los ingresos del Estadio Monumental, una medida que busca acabar con problemáticas como la suplantación y facilitar la identificación de quienes hagan desmanes.

Los torniquetes estarán distribuidos en todos los sectores del Monumental. Habrá 31 en las tribunas Océano y Cordillera, 12 en los codos Lautaro, Galvarino, Tucapel y Caupolicán, y 16 en la galería Arica. Además, Magallanes, sector usualmente para la visita, tendrá 10 más.

Colo Colo anuncia moderno plan de seguridad para el Monumental

Además, se anunciaron la implementación de “cubos antiescalada” para impedir que los hinchas suban a los techos del recinto y pongan en riesgo su seguridad, otra problemática importante que se ve en los partidos de Colo Colo en el Monumental.

Desde el Cacique agregaron que desde 2012 a la fecha se han aplicado 2.259 derechos de admisión, la cifra más alta del fútbol chileno, y que en 2026 se entregará más información sobre quienes tienen prohibido ir al estadio.