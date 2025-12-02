Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz: “El técnico del Cacique…”

Un partido resta para que se acabe el catastrófico 2025 para Colo Colo, que este domingo recibe a Audax Italiano en el estadio Monumental, con una mínima chance de clasificar a la Copa Sudamericana.

Para que los albos accedan al torneo internacional tienen que vencer a los itálicos y esperar que Ñublense derrote a Cobresal, algo que se ve improbable porque los chillanejos no ganan un partido desde agosto.

El entrenador de los albos es Fernando Ortiz, quien llegó con la misión de meter al Cacique en una copa organizada por la Conmebol y aquella meta está cerca de no cumplirse.

Afirman que Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo

A pesar de que el objetivo que le puso Blanco y Negro al Tano Ortiz está lejos de cumplirse, adelantan que se va a quedar en Colo Colo en 2026.

El periodista de ESPN Claudio Alfaro señaló que el argentino ya está pensando en la próxima temporada y que lo más factible es que se quede en el Monumental, pese a que no clasifique a la Copa Sudamericana.

“Fernando Ortiz está trabajando en la conformación del plantel para la próxima temporada”, señaló el citado reportero.

Luego, agregó que “el técnico del Cacique seguirá con o sin Copa Sudamericana en el 2026. Sólo una catástrofe con Audax podría desequilibrarlo”.

Cuando termine la Liga de Primera se va a realizar una reunión de directorio de Blanco y Negro, donde se va a definir el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo, pero todo indica a que se mantendrá en el cargo pese a los malos resultados obtenidos desde su llegada.

