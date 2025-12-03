Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

¿Colo Colo vuelve a quebrar? Destapan impactante deuda multimillonaria de Blanco y Negro

La solvencia económica del cuadro albo está en problemas y dieron a conocer una fuerte deuda con un factoring.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo otra vez está con problemas económicos.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTColo Colo otra vez está con problemas económicos.

El 23 de enero de 2002 es una fecha que no olvidan los fanáticos de Colo Colo, porque ese día fue declarada oficialmente la quiebra del equipo de fútbol más popular y ganador de Chile.

Una serie de malas gestiones administrativas llevaron al cuadro albo a ser intervenido, siendo dirigido por aquellos años por el síndico de quiebras Juan Carlos Saffie.

El Cacique pudo salir de ese problema financiero, de hecho en cancha fue campeón, y lo hizo mediante la creación de una sociedad anónima que se hizo cargo del club, Blanco y Negro, con una concesión hasta el 2035.

Destapan el preocupante estado de salud de Esteban Paredes: “Lamentablemente sufrió…”

ver también

Destapan el preocupante estado de salud de Esteban Paredes: “Lamentablemente sufrió…”

Destapan millonaria deuda de Blanco y Negro que complica a Colo Colo

Los problemas económicos vuelven a atormentan a ByN y el diario El Mercurio destapó una gigantesca deuda que tiene la sociedad anónima con un factoring.

Colo Colo tiene una onerosa deuda con un factoring y proyecta un déficit de US$ 3 millones en 2025″, cuenta el citado medio en su titular.

El bloque de Alfredo Stöhwing lanzó en una pasada reunión de directorio de la concesionaria que se puede volver a la quiebra y los temores se apoderan del cuadro de Macul.

Publicidad

“Necesito actualizar los cálculos. No me extrañaría que tengamos un déficit de caja de alrededor de US$ 3 millones y creciendo”, le dijo un director de ByN a El Mercurio.

Luego, explican cómo se generaron los problemas de caja en Macul: “los ingresos no han alcanzado para pagar los gastos y se ha ido acumulando una deuda de ese nivel”.

Aníbal Mosa vive problemas en ByN. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Aníbal Mosa vive problemas en ByN. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Publicidad

Por último, explicaron que Blanco y Negro tuvo que salir a pedirle dinero a un factoring, porque no pueden acceder a recursos de la banca formal.

“Cuando salimos de la quiebra, una de las condiciones era que no se podía pedir dinero a los bancos. Colo Colo y la U no son objeto de créditos bancarios. Entonces no queda más remedio que pedir dinero en otro lado”, explicó la misma fuente.

Colo Colo sufre dentro y fuera de la cancha, con una deuda gigante que debe saldar la presidencia de Aníbal Mosa.

Publicidad
Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz: “El técnico del Cacique…”

ver también

Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz: “El técnico del Cacique…”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz
Colo Colo

Adelantan la decisión definitiva de Colo Colo con Fernando Ortiz

Ortiz afronta la crítica que más le dolió en Colo Colo: "No necesito..."
Colo Colo

Ortiz afronta la crítica que más le dolió en Colo Colo: "No necesito..."

¿60 o 50 mil hinchas? Colo Colo cuenta la firme sobre el nuevo Monumental
Colo Colo

¿60 o 50 mil hinchas? Colo Colo cuenta la firme sobre el nuevo Monumental

Chile se enfrentará a dos mega colosos en el Mundial de Rugby
Redsport

Chile se enfrentará a dos mega colosos en el Mundial de Rugby

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo