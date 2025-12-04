El Sevilla derrotó a Extremadura (1-2) por la segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26, con Alexis Sánchez de vuelta a la titularidad después de varias semanas. El chileno dejó atrás su lesión y cumplió 90 minutos.

Sin embargo, su rendimiento estuvo muy lejos de ser el esperado y tanto la prensa sevillana como española le dieron durísimo a AS10.

Con nota 4, Estadio Deportivo manifestó que “el chileno desde su lesión no ha vuelto a ser el mismo. El ritmo del extremo va distinto que el de sus compañeros, y eso se vio en varios acercamientos donde tuvo errores de bulto“.

Alexis “persona mayor” y nota 2

Más duro fue el ABC de Sevilla, que con el calificativo “suspenso” publicó sobre el Alexis que “hay que evitar sacarlo por la noche con el frío que hace, hay que cuidar más a las personas mayores. Horrible partido del chileno“.

Pero las duras críticas no terminaron ahí: Sport en Barcelona, que varias veces disfrutó con el tocopillano, lo evaluó con nota 2: “inoperante, perdido y sin aportar soluciones con balón. Su peor partido con la camiseta del Sevilla y lejos de un nivel físico apropiado”.

Cabe recordar que Alexis estuvo varias semanas fuera por lesión. Volvió ante Espanyol (entró a los 70′) y repitió en el derbi contra Real Betis (desde los 60′). Este era su tercer partido desde el regreso.

Sevilla de Alexis y Gabriel Suazo volverá a la acción este domingo 7 de diciembre, como vista contra el Valencia, por la fecha 15 de La Liga de España.