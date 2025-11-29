El Real Betis y Manuel Pellegrini realizaron este sábado el último entrenamiento de cara al derbi contra el Sevilla, que se jugará este domingo por La Liga. Y el tradicional duelo espera con grandes noticias para el equipo del ingeniero.

Es que el mismo Pellegrini, que terminaba contrato en junio de 2026, renovó su vínculo de forma oficial por una temporada más, es decir, hasta mediados de 2027… lo que sentencia otra vez su llegada a La Roja, al menos en el corto plazo.

Al comenzar el entrenamiento abierto de hoy en el estadio La Cartuja, los hinchas del Betis no dejaron pasar por alto el nuevo compromiso de Pellegrini y demostraron su felicidad con una ovación para el técnico chileno.

“Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini“, fue el cántico que le dedicaron los hinchas a su querido y admirado DT. El chileno respondió con aplausos y saludos hacia las tribunas.

Idolatría por Pellegrini en Real Betis

Es que la salida de Pellegrini al campo generó inmediatamente que el recinto deportivo se viviera abajo, demostrando que tanto la directiva como los hinchas del Betis no quieren soltar al ingeniero.

“Me quedan por cumplir muchos sueños. Me gusta hacerlos realidad y por más que uno lleve muchos años en esta carrera para mí el próximo partido siempre es el más importante para llevar al Betis a lo más alto posible”, dijo Pellegrini tras la práctica.

Sentenció que “esa exigencia es lo que me ha permitido tener una larga carrera. ¿Seguiré más allá de 2027? Es difícil adivinar al futuro. Hay que ir paso a paso. Primero hay que ganarle al Sevilla, terminar esta temporada, después la otra… Es muy difícil saber qué va a pasar en el fútbol”.

Cabe recordar que con Manuel Pellegrini, de 72 años, el Betis ganó el título de una histórica Copa del Rey 2021-22, junto al dulce-agraz subtítulo de la Conference League 2024-25.

