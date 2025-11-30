Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Gonzalo Durán es captado sacando hinchas de O’Higgins en el partido contra Unión Española

Gonzalo Durán asistió como hincha al duelo en Santa Laura, donde se le vio sacando hinchas visitantes en medio del partido.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Gonzalo Durán increpó a los hinchas de O'Higgins en Santa Laura.
© RedgolGonzalo Durán increpó a los hinchas de O'Higgins en Santa Laura.

Una insólita situación se pudo observar en el partido entre Unión Española contra O’Higgins, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, que tuvo como protagonista al Delegado Presidencial Gonzalo Durán.

Esto, porque la autoridad asistió al estadio Santa Laura como un hincha más del cuadro hispanos, pero se vio envuelto en una discusión con hinchas del cuadro de Rancagua.

Según pudo captar la cámara de Redgol, Durán increpó para pedir que se retiraran del sector de Tribuna a dos hinchas de O’Higgins, donde incluso debió meterse carabineros.

Durán le pedía que se retiraran de la ubicación donde estaban, apoyado por los hinchas locales que también gritaban para que los sacaron de esa ubicación.

Unión Española vs O’Higgins: MINUTO A MINUTO todos los detalles de la definición del descenso

ver también

Unión Española vs O’Higgins: MINUTO A MINUTO todos los detalles de la definición del descenso

¿Qué pasó con Gonzalo Durán en Santa Laura?

Luciendo un gorro negro con la insignia de Unión Española y la camiseta hispana con el nombre de Durán, el Delegado Presidencial tomó protagonismo en la Tribuna de Santa Laura.

Publicidad

Tras el empate de O’Higgins se le pudo ver tratando de sacar a dos hinchas del cuadro visitante, a quienes los quería sacar de su ubicación, en un tenso momento que quedó captado.

Fue el momento en que carabineros se tuvo que meter para pedir la salida de los seguidores y llevarlos a otros sector del estadio, mientras los hinchas de Unión respaldaron a Durán.

El llanto desconsolado de Pablo Aránguiz tras abandonar en el partido de Unión Española

ver también

El llanto desconsolado de Pablo Aránguiz tras abandonar en el partido de Unión Española

Mira el video:

Lee también
El llanto desconsolado de un jugador de Unión Española
Chile

El llanto desconsolado de un jugador de Unión Española

La U toma una decisión: ¿Qué pasa con Hormazábal y Guerrero?
U de Chile

La U toma una decisión: ¿Qué pasa con Hormazábal y Guerrero?

Unión Española vs O'Higgins MINUTO A MINUTO: ¡Final del primer tiempo!
Chile

Unión Española vs O'Higgins MINUTO A MINUTO: ¡Final del primer tiempo!

DT de Palmeiras odia a Pulgar: "No puede decir que..."
Copa Libertadores

DT de Palmeiras odia a Pulgar: "No puede decir que..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo