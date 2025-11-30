Una insólita situación se pudo observar en el partido entre Unión Española contra O’Higgins, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, que tuvo como protagonista al Delegado Presidencial Gonzalo Durán.

Esto, porque la autoridad asistió al estadio Santa Laura como un hincha más del cuadro hispanos, pero se vio envuelto en una discusión con hinchas del cuadro de Rancagua.

Según pudo captar la cámara de Redgol, Durán increpó para pedir que se retiraran del sector de Tribuna a dos hinchas de O’Higgins, donde incluso debió meterse carabineros.

Durán le pedía que se retiraran de la ubicación donde estaban, apoyado por los hinchas locales que también gritaban para que los sacaron de esa ubicación.

¿Qué pasó con Gonzalo Durán en Santa Laura?

Luciendo un gorro negro con la insignia de Unión Española y la camiseta hispana con el nombre de Durán, el Delegado Presidencial tomó protagonismo en la Tribuna de Santa Laura.

Tras el empate de O’Higgins se le pudo ver tratando de sacar a dos hinchas del cuadro visitante, a quienes los quería sacar de su ubicación, en un tenso momento que quedó captado.

Fue el momento en que carabineros se tuvo que meter para pedir la salida de los seguidores y llevarlos a otros sector del estadio, mientras los hinchas de Unión respaldaron a Durán.

Mira el video: