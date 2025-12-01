La U de Chile quedó con un panorama más que favorable para soñar con el Chile 2 en el cierre de la Liga de Primera. El Romántico Viajero se prepara para ir a buscar tres puntos claves ante Coquimbo Unido y ya tiene formación definida para el encuentro.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez salió favorecido del empate de Universidad Católica con Huachipato y podría respirarle en la nuca a quien hoy está clasificando directo a Copa Libertadores. Es por ello que ante los Piratas, campeón esta temporada, no se guardará nada.

Según revelaron este lunes, el entrenador ya tiene lista la oncena que parará contra el actual monarca del fútbol chileno. En ella hay dos importantes novedades a lo visto en la última fecha contra O’Higgins y que de seguro darán que hablar.

La U va con formación estelar a buscar el triunfo ante Coquimbo Unido

La U podría quedar a un punto del Chile 2, pero para ello necesita bajar como sea a Coquimbo Unido. Los Piratas vienen con un tremendo invicto y le meten miedo a un Bulla que parará lo mejor que tiene a disposición en su oncena.

Gustavo Álvarez no se guarda nada en su formación contra Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Felipe Labbé en ESPN, Gustavo Álvarez ya tiene definida la formación para el encuentro. Esta arranca con Gabriel Castellón en el arco como ha sido la tónica en el 2025.

Publicidad

Publicidad

En la defensa está la primera novedad a lo visto frente a O’Higgins. Franco Calderón se suma a la línea de tres en el fondo tras cumplir con su fecha de castigo acompañando a Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

ver también ¿Habrá hinchas de U. de Chile? La decisión de Iquique para recibir a los Azules

En el mediocampo, la U no podrá contar con Matías Sepúlveda luego de su expulsión ante O’Higgins. Es por ello que el DT apuesta por Felipe Salomoni como su reemplazante en una línea que completan Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Javier Altamirano. Maximiliano Guerrero sale de la titularidad por problemas físicos, pero que no le impedirían ir a la banca.

Esto deja en el ataque a las dos grandes cartas por las que ha apostado por la lesión de Lucas Assadi. Leandro Fernández y Lucas Di Yorio serán los encargados de ir a buscar los goles de un triunfo que puede valer la clasificación directa a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Así, la U ya tiene formación para lo que será su duelo con Coquimbo Unido. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni; y Javier Altamirano en el mediocampo; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Coquimbo Unido?

La U de Chile afina los últimos detalles para lo que será su duelo clave ante Coquimbo Unido. El Romántico Viajero recibe al campeón este martes 2 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

ver también A sacar la calculadora: Los resultados que necesita la U para ser Chile 2 de Copa Libertadores

Así está la U en la tabla del torneo 2025

Publicidad