Después de la derrota de Colo Colo contra Cobresal, el desarrollo de la fecha 29 de la Liga de Primera continuó este sábado 29 de noviembre con el duelo entre U. Católica y Huachipato en Talcahuano. Un partido clave para ambos en sus aspiraciones de copas internacionales.

Por el lado de los cruzados, era clave sumar un triunfo para asegurar el Chile 2. Por el de los acereros, una victoria los hubiera igualado con Colo Colo en la búsqueda de un cupo a Copa Sudamericana. Pero no llegaron nunca los goles y los equipos repartieron puntos.

Igualmente, el empate es favorable para U. Católica, que se mantuvo en el segundo puesto de la Liga de Primera con 55 unidades. U. de Chile (51) y O’Higgins (50) miran con atención, pero los cruzados se clasificarán directo a Copa Libertadores si ganan su último partido.

Por el lado de Huachipato, es bastante difícil que pueda agarrar un cupo a la Copa Sudamericana con este punto sumado. De hecho, será imposible hacerlo si es que Palestino gana en su partido contra Deportes La Serena más tarde. Eso sí, los acereros aún tienen la posibilidad de ir a copas por la Copa Chile.

U. Católica sumó un punto valioso y depende de sí misma para quedarse con el Chile 2 | Photosport

Huachipato vs U. Católica: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera

En la última fecha, U. Católica enfrentará a Unión La Calera el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Claro Arena. De ganar, los cruzados clasificarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su lado, Huachipato visitará a Palestino el viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas en La Cisterna. En todo caso, todavía queda la final de la Copa Chile, donde los acereros enfrentarán el miércoles 10 a Deportes Limache por el título y el Chile 4.