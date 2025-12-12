Universidad Católica tendrá el desafío de la Copa Libertadoresen la próxima temporada, por lo que intenta moverse rápido en el mercado para conformar un plantel competitivo.

Los Cruzados cerraron de buena manera la temporada, haciendo una buena segunda rueda y logrando el subcampeonato, lo cual les permite jugar la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América. Desde el 2022 que no dicen presente en esta competición.

El primer refuerzo de U. Católica

Daniel Garnero ahora tiene una pretemporada por delante con Universidad Católica, algo que no pudo hacer el año pasado al llegar a mitad de temporada. El argentino quiere dejar al plantel como un Fórmula 1 y para eso, necesita tener a los refuerzos lo antes posible.

Si bien mucho se ha hablado de Matías Palavecino, la gran figura de Coquimbo Unido en el título de la Liga de Primera, el volante todavía no pone la millonaria con los Cruzados. Claro que esto no significa que estén quietos en el mercado, porque en paralelo tienen listo a otro refuerzo.

Se trata de Justo Giani. De acuerdo al periodista de ESPN, Ricardo Shannon, el argentino de 26 años está a detalles de cerrar su llegada a Universidad Católica y de esta manera, ser la primera incorporación de cara a la próxima temporada.

“Justo Giani tiene todo acordado para ser jugador de Universidad Católica. De no pasar nada extraño, debería ser anunciado en las próximas horas. El jugador de Aldosivi puede jugar como enganche o delantero”, explicó Shannon en X.

Giani es formado en Quilmes y cuenta con pasos por equipos como Newell’s Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán. En el último año con Aldosivi jugó 31 partidos, anotando 6 goles y entregando 4 asistencias. Será el primer refuerzo de Daniel Garnero.