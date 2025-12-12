Universidad Católica comienza a preparar lo que será la próxima temporada donde enfrentarán una nueva edición de Copa Libertadores y para ello, la Franja ya tiene en vista a una de las figuras de O’Higgins.

Según revela Punto Cruzado, Moisés González, defensor de 25 años formado en “El Capo de Provincia”, suena con fuerza para llegar a la Franja. Sin embargo, no sería el único jugador del cuadro de Rancagua que está en la mira de la UC.

La otra figura de O’Higgins que suena en la UC

Según reveló Jorge Cubillos, periodista de TNT Sports, Universidad Católica también tendría en carpeta al defensa argentino Juan Ignacio Díaz, para reforzar el 2026.

Juan Ignacio Díaz suena en la UC/Photosport

El jugador de 27 años comenzó su carrera en Estudiantes de la Plata el 2019. El 2021 llegó a Agropecuario a préstamo, mientras que entre 2022 y 2023 jugó en Barracas Central. El 2024 llegó al Campeonato Nacional sumándose a O’Higgins.

Las salidas que azotarán a la UC el 2026

Según reveló el periodista Rodrigo Arellano, 7 son los jugadores que dejarían el equipo de cara al próximo mercado. “La próxima semana ya debería ser oficial la lista de salidas en la UC A mí me hablan de 7 jugadores que no estarían en 2026. Sumando jugadores con baja evaluación y alguna venta”.

Agregando que cree que los jugadores que no continuarán son Eugenio Mena, Agustín Farías, Alfred Canales, Eduard Bello.

Mientras que Diego Valencia y Juan Francisco Rossel saldrían a préstamo. En la misma línea añadió que entre Leenhan Romero y Vicente Cárcamo saldrá el séptimo jugador con alta posibilidad de dejar el equipo la próxima temporada, pero en condición de préstamo.