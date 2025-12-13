Es tendencia:
Fútbol brasileño

Respira Jorge Sampaoli: Iván Román supera operación y ya tiene fecha de retorno al Atlético Mineiro

El defensa nacional fue intervenido en su muñeca derecha y todo indica que estará antes de lo imaginado para volver a jugar.

Por Felipe Pavez Farías

Román se prepara para un 2026 de palabras mayores en el Mineiro

Iván Román terminó su primera temporada en Brasil de una forma que pocos imaginaban. Es que el central tuvo que ser intervenido en su muñeca derecha. Lo que fue advertido hace varias semanas, pero para no perderse el cierre de año con Atlético Mineiro decidió postergarlo. 

El ex Palestino no arrugó y el “Galo” terminó 11ª en el Brasileirao, por lo que en 2026 nuevamente luchará por la Copa Sudamericana con Jorge Sampaoli. El tema ahora es que tiene que un estricto plazo de recuperación para volver a las canchas. 

La millonaria polémica por el fichaje de Iván Román en Atlético Mineiro que hace saltar a Palestino: "Tendrían que…"

Tal como se indicó el personal médico de la Roja, Iván Román sufrió una “fractura de escafoides que limita actividad deportiva de contacto y tiene indicación quirúrgica”. Intervención que se concretó está semana en la Clínica Meds.

“Está bien, descansando, pasado tiempo con la familia y recuperándose para empezar con todo la temporada que viene”, recalcó Valentina, la hermana de Iván Román, a Las Últimas Noticias. Especialistas en tanto detallaron que en unas dos semanas, y con ayuda de protección en la zona, ya podrá estar de vuelta en las canchas. 

Iván Román ya se recupera de su lesión en la muñeca

Lo que ya está a la vista ya que la intervención a Iván Román resultó de la mejor forma y hasta pudo participar en eventos de la marca Adidas. Incluso firmó autógrafos y compartió con niños de la Fundación Fútbol Más. 

Por lo que todo indica que llegará de la mejor forma a la pretemporada del Atlético Mineiro. El elenco dirigido por don Sampa quiere volver a ganarlo todo y el 2026 parte de inmediato con el Campeonato Mineiro. El primer partido está programado para el 11 de enero ante Betim. 

¿Cuánto pagó Atlético Mineiro por Iván Román?

Mientras el cuadro de Palestino sigue a la espera del pago por la venta del central de la Roja. Según se supo está semana, los árabes vendieron al jugador en 1,5 millones de dólares. 

La transacción se hizo en tres cuotas de 500 mil. Sin embargo, no se ha realizado ninguna. Por lo que el cuadro de La Cisterna decidió llevar el tema ante la FIFA y se esperan novedades en los próximos días. 

