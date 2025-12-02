El cierre de la temporada 2025 para Atlético Mineiro, equipo que dirige el ex técnico de la Selección Chilena, Jorge Sampaoli, no es de los mejores. Atraviesa por una mala racha de cinco partidos sin ganar, entre ellos la final de la Copa Sudamericana.

Una situación que generó un quiebre dentro del plantel donde actualmente está el defensor chileno Iván Román, todo por la denuncia pública que realizó uno de sus principales referentes, como el delantero Hulk, que arremetió contra el casildense.

Denuncia contra Sampaoli provoca quiebre en Atlético Mineiro

Fue tras la última derrota ante Fortaleza, por la jornada 36 del fútbol brasileño, que el experimentado atacante de 39 años las emprendió contra el casildense, esta vez por la posición en que lo pone dentro del campo, como ‘9’, donde afirma sentirse “incómodo”.

“Sampaoli es un chico que me gusta mucho, cuya carrera respeto, pero me siento muy aislado arriba, de espaldas al arco, lo cual no es mi estilo. Es muy difícil jugar así”, reconoció Hulk sobre su actual puesto en el esquema de Atlético Mineiro.

En esa línea, el atacante sostiene que “es normal que yo cometa muchos errores y que no rinda lo suficiente. Mis números han bajado debido a una posición a la que no estoy acostumbrado“. Tanto es así, que incluso puso en duda su continuidad en el club.

“Si me quedo aquí será la voluntad de Dios. Siempre amaré a este club. Si llega una oferta o la directiva toma otra decisión, no es mi responsabilidad. Nunca seré un problema. Juegue bien o mal, siempre respetaré al Atlético Mineiro“, finalizó Hulk su descargo.

Los números del casildense en 2025

En su vuelta al cuadro de Belo Horizonte, que dirigió por primera vez en el 2020, Jorge Sampaoli disputó entre Brasileirao, Copa de Brasil y Sudamericana un total de 22 encuentros, donde registra siete victorias, nueve empates y seis derrotas, con un rendimiento del 45.46 por ciento.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la 37° fecha del torneo brasileño, Atlético Mineiro de Iván Román recibirá en el MRV Arena al subcampeón de América, Palmeiras, en duelo a jugarse este miércoles 3 de diciembre a las 21:30 horas.

