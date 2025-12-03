La Liguilla de la Primera B entra en su etapa más definitoria con Deportes Concepción y Cobreloa disputando la gran final. Mientras el León de Collao eliminó a Copiapó en las semis, los Loínos hicieron lo propio ante San Marcos de Arica por llegar a esta instancia.

El primer round de esta llave se jugará esta tarde en el Ester Roa Rebolledo, escenario que será protagonista de un notable récord que romperán los lilas gracias a sus hinchas, quienes quieren volver a ver a su equipo en la máxima categoría del fútbol chileno.

La desafiliación del 2016, refundación de club y el regreso desde la Tercera B está a detalles de tener su premio más codiciado. Por lo mismo, la fiesta está garantiza en el estadio de Avenida Collao 481.

El récord que el Conce romperá ante Cobreloa

Para este importante compromiso la dirigencia del León de Collao solicitó el aforo completo del Este Roa. Por suerte las autoridades locales entendieron lo que se está jugando el club lila, dando luz vede a este deseo de jugar a estadio lleno.

Así las cosas, se espera que esta tarde lleguen al recinto 29 mil hinchas, de los cuales 1500 serán hinchas de Cobreloa. Fanáticos locales y visitantes, con un estadio lleno, como siempre se debería jugar.

Los hinchas de Deportes Concepción respondieron en masa para esta final de la liguilla. | Foto: Photosport.

Este tipo de asistencia al estadio para un partido de la B es algo que no se ha visto en este 2025, siendo por bastante el partido de nuestra división de plata con más hinchas en el estadio durante esta temporada.

Cabe destacar que en menos de 24 horas se agotaron todas las localidades para este compromiso, lo que es una muestra más del tremendo entusiasmo de la ciudad penquista por ver a Deportes Concepción otra vez en la Primera División.

¿A qué hora juegan Deportes Concepción y Cobreloa la final de la Liguilla de la Primera B?

Lilas y Loínos se verán las caras hoy miércoles 3 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. La revancha de esta llave será el domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

