Tras empate ante Concepción: La estadística que Cobreloa quiere derrumbar para conseguir el anhelado ascenso

La Liguilla por el ascenso enfrenta su definición y en el partido de ida Deportes Concepción y Cobreloa confirmaron sus carteles de candidatos para retornar a la máxima división. Con un Estadio Ester Roa Rebolledo con su aforo completo, lilas y loínos disputaron uno de los partidos más atractivos que se han visto en la Primera B.

Lo que se reflejó en el marcador donde no se sacaron ventajas y terminaron 1-1. Por lo que ahora la definición se concentrará el próximo domingo cuando ambos equipos salten a la cancha del Estadio Zorros del Desierto.

El primer tanto llegó al minuto 52 con la certera definición de Ariel Cáceres para poner en ventaja a los lilas. Sin embargo, Cobreloa despertó a tiempo y al 65′ Iván Ledezma marcó el golazo de la jornada con un remate que sorprendió a todos para clavarla en el ángulo.

Tarea que deja a los mineros con la primera opción de poder retornar a la máxima categoría. “Nos vamos felices porque sacamos un buen resultado. Somos un equipo maduro y quedan 90 minutos para darlo todo y conseguir el objetivo”, recalcó el golero Hugo Araya.

Incluso el joven portero recalcó que tendrán un desafío doblemente mayor ya que en esta Liguilla solo han sumado un triunfo en los partidos que ha disputado en la zona de definición. “Son partidos bastante difíciles. Todos se juegan algo. Hemos ganado solo uno de los cinco, pero ahora definimos en casa. Estaremos con nuestra gente, y lo daremos todo”, sentenció.

¿Cuándo se juega Cobreloa vs Concepción?

La Liguilla de la Primera B se disputa este domingo 7 de diciembre entre Cobreloa y Deportes Concepción en Calama. El marcador en la ida fue 1-1 y de mantenerse el empate, la definición será desde el punto penal. El encuentro en el Estadio Zorros del Desierto está programado para las 20:15 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

