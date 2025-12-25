Uno de los puestos en donde Colo Colo busca refuerzos con miras a la temporada 2026 es en la defensa central. Es en este sector donde surgió en los últimos días la opción del central uruguayo Javier Méndez, hoy en Peñarol.

Una posibilidad que según reveló el periodista Coke Hevia, sólo se podría llevar a cabo si es que en la operación se involucra su compatriota Alan Saldivia, en un intercambio entre ambas instituciones. Algo que hasta ahora parece inviable.

El tema es que en las últimas horas apareció otro cuadro sudamericano que mostró interés en Méndez, y que le podría sacar a Colo Colo su contratación. Lo más llamativo es que quien lo pidió supo dirigir al Cacique en los últimos años.

Le quieren quitar refuerzo uruguayo a Colo Colo

La actual situación del defensor de 31 años es que tiene contrato con Peñarol hasta diciembre del 2026, con la problemática de que su entrenador Diego Aguirre no lo tiene en sus planes para la siguiente temporada.

Y ante la aparición de la oferta desde Colo Colo, el periodista peruano Gerson Cuba, del medio local Ovación, aseguró que Javier Méndez fue pedido por el técnico Pablo Guede para comandar la defensa del Alianza Lima de ese país.

Aunque el propio reportero alerta que este futbolista es un “plan B”, pues la primera opción que manejan los “Íntimos” para reforzar la zaga es el chileno Nicolás Díaz, quien rechazó la opción de jugar para el Cacique en 2026.

Los números de Javier Méndez en 2025

El central uruguayo que suena para reforzar Colo Colo, jugó entre torneos locales y la Copa Libertadores un total de 3.081 minutos en cancha durante 42 juegos, en los que convirtió un gol, recibió ocho tarjetas amarillas y una roja.

