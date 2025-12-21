En Colo Colo han comenzado a moverse con todo para asegurar a sus primeros refuerzos para el 2026. El Cacique no pierde el tiempo y negocia con varios nombres, aunque esto no precisamente significa que le vaya bien.

Si bien el jueves pasado se confirmó la llegada de Matías Fernández Cordero, el Eterno Campeón tenía varios otros candidatos a reforzar el plantel por analizar. Sin embargo, hubo un caso que no saltó a la mesa ante un portazo por culpa de un viejo conocido.

Y es que cuando parecía que estaba listo para firmar con el Cacique, Pablo Guede fue presentado en Alianza Lima y lo puso como prioridad. Una noticia que sacude a Fernando Ortiz, quien lo había puesto como una de sus principales apuestas para el 2026.

Colo Colo deja ir al principal refuerzo que pedía Fernando Ortiz

Colo Colo está a detalles de perder a uno de los nombres que eran prioridad para su técnico. El Cacique se va olvidando de Nicolás Díaz, quien está a pasos de transformarse en refuerzo de un club hermano.

Nicolás Díaz estuvo a un paso de Colo Colo, pero un llamado desde Perú complicó todo. Foto: Photosport/RedGol.

El periodista Gerson Cuba reveló en su cuenta de X (ex Twitter) que el defensor del Puebla de México avanza a pasos agigantados rumbo a Perú. “Nicolás Díaz se aproxima a Alianza Lima“, lanzó.

De hecho, el reportero peruano remarcó que las cosas están a nada de ser oficiales. “Negociaciones avanzadas para el préstamo del jugador. Pronto a cerrarse“.

Esta situación es un duro golpe para Fernando Ortiz. El DT había pedido a Nicolás Díaz y Matías Catalán como prioridades, pero Colo Colo se ha dormido y todo indica de que ninguno de los dos llegará.

Eso no es lo único, ya que Bruno Cabrera tampoco ha logrado llegar a un acuerdo y hasta se han alejado. Esto deja a otros nombres en carpeta como opciones, aunque no sería ninguna de las que pensó el técnico antes de irse de vacaciones.

Nicolás Díaz se aleja de Colo Colo y se aproxima a Alianza Lima para la temporada 2026. El Cacique pierde a uno de sus principales candidatos en defensa y ruega para llega a acuerdo con el resto para no sufrir más.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Fernando Ortiz espera para que Colo Colo le traiga los refuerzos que pidió antes del inicio de la pretemporada. El Cacique arrancará sus trabajos para el 2026 el próximo 3 de enero y tendrá una gira por Uruguay.