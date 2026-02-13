A una semana del cierre del mercado de fichajes del fútbol chileno, Colo Colo se está moviendo con todo para asegurar a sus últimos refuerzos. El Cacique mira varios nombres para potenciar a su plantel y hay un brasileño que irrumpió en las últimas horas.

Sergi Santos, atacante de 31 años que jugara en la última temporada en el Cincinnati de la MLS, es una de las opciones que tiene el Eterno Campeón para reforzarse. El ex Audax Italiano ha sido tentado para volver a nuestro país por Universidad Católica, pero el elenco de Fernando Ortiz se metió por los palos.

La situación ha dejado una serie de incógnitas sobre las reales chances que tiene de aterrizar en el Estadio Monumental. Y si bien no está descartado, lo cierto es que se ve muy difícil que ocurra.

Sergi Santos, más lejos que cerca de Colo Colo

El rumor de un posible llegada de Sergi Santos a Colo Colo ha ido tomando fuerza en las últimas horas. El brasileño apareció en el radar del Cacique cuando todo apuntaba a otros nombres, lo que instaló las dudas en los hinchas.

Sergio Santos apareció en carpeta de Colo Colo. Foto: Getty Images.

Este viernes en Dale Albo AM el periodista Edson Figueroa se refirió al caso y contó la verdad del supuesto interés. “Yo lo descartaría. Que lo estén ofreciendo es distinto a que vaya a llegar“.

Si bien descartó un portazo, el reportero enfatizó en que “podría ser, tal vez, pero lo ve más lejos. No lo descartaría de lleno, pero la verdad es que fue un ofrecimiento y no una búsqueda“.

De hecho, la situación en la que se encuentra Sergi Santos luego de dejar el Cincinnati por su rendimiento lo deja al final de la lista. “Sus números no son los mejores y no tendría los apoyos“.

Con esto, la lista de opciones para reforzar al Eterno Campeón se va reduciendo a cartas como Matías Rojas y Thiago Nuss. Eso sí, quedará esperar para ver cuáles son las movidas de última hora para asegurar a uno de ellos.

Colo Colo no descarta pero ve muy lejos la posible llegada de Sergi Santos para la temporada 2026. El Cacique está negociando con sus últimas incorporaciones para la campaña que inicia y todavía no sale humo blanco en el Monumental.

¿Cuáles fueron los números de Sergi Santos en 2025?

Sergi Santos asoma como opción en Colo Colo luego de haber disputado un total de 23 partidos oficiales con Cincinnati en la temporada 2025. En ellos aportó con 2 goles y 2 asistencias en ls 721 minutos que acumuló dentro de la cancha.