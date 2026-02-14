Pronósticos Universidad de Concepción vs Deportes Concepción: el clásico entre los recién ascendidos

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Universidad de Concepción vs Deportes Concepción, por la Liga de Primera.

Este domingo a las 12:00 horas, en el Ester Roa, Universidad de Concepción y Deportes Concepción disputarán una nueva edición del clásico penquista, en el marco de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

El Campanil debutó con una victoria ante Coquimbo Unido, vigente campeón, pero luego recibió un duro golpe con la derrota por 3-0 frente a Audax Italiano. El León de Collao, en cambio, aún no suma puntos: cayó 2-1 ante O’Higgins y 2-0 frente a Universidad Católica.

Por segunda temporada consecutiva, ambos comparten categoría, luego de haber logrado el ascenso desde Primera B a la máxima división del fútbol chileno el año pasado. En esa campaña, cada uno se impuso como visitante en el derbi de Concepción.

En la antesala del encuentro, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Universidad de Concepción vs Deportes Concepción

Ambos equipos anotarán: Si 1.72 Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey 3.25 Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 4.5 1.80

Clásico con goles garantizados en Concepción

Los dos clásicos de Concepción de la temporada pasada tuvieron goles de ambos equipos: 4-1 a favor de Universidad de Concepción y 2-1 para Deportes Concepción.

Además, los partidos del León de Collao fuera de casa suelen tener anotaciones de ambos lados: en cuatro de sus cinco desafíos oficiales más recientes como visitante, marcaron los dos equipos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365

Larrivey busca reencontrarse con su mejor versión

Joaquín Larrivey no ha logrado mostrar su jerarquía en los dos primeros partidos del Campeonato Nacional. El delantero fue la gran figura en el ascenso de Deportes Concepción a la Liga de Primera, con 19 goles en 34 apariciones durante 2025.

Uno de esos tantos lo marcó en el Clásico de Concepción, en el que el León de Collao se impuso por 2-1 como visitante ante Universidad de Concepción.

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 3.25 en bet365

El Campanil supera la línea de los cuatro córners

En sus dos compromisos en la Liga de Primera, Universidad de Concepción superó los cuatro saques de esquina a favor. Registró siete en su visita a Audax Italiano y 11 en su localía frente a Coquimbo Unido.

Además, esta tendencia ya se había visto en su paso por Primera B, donde alcanzó al menos cinco córners en cuatro de sus últimas seis presentaciones.

Tiros de esquina de Universidad de Concepción: Más de 4.5 – 1.80 en bet365

Historial de Universidad de Concepción vs Deportes Concepción: últimos partidos