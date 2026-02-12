Es tendencia:
Fútbol chileno

¡Golpe al mercado de fichajes! Sergi Santos a una firma de reforzar a un grande del fútbol chileno

El delantero brasileño busca club en el país y ya inició conversaciones con popular elenco santiagüino. Días claves para la operación.

Por Nelson Martinez

El delantero viene de participar en la MLS.
Pese a que ya inició la Liga de Primera, los equipos pueden seguir haciendo fichajes hasta la próxima semana. Es ahí donde el nombre de Sergi Santos arremetió con todo en este mercado de pases.

El delantero brasileño es recordado por dar sus primeros pasos en Audax Italiano, club que defendió entre 2015 y 2018. Posterior a eso, dio el gran salto en su carrera al arribar a la MLS de Estados Unidos.

Su buen nivel lo tuvo largas temporadas en distintos elencos de la ascedente liga, pero hoy el jugador está en Chile buscando equipo. Es ahí donde aparecen conversaciones con un grande del fútbol chileno.

Sergi Santos prepara maletas

Con la idea de estampar la firma antes del cierre del libro de pases, Sergi Santos se acerca a pasos agigantados para reforzar a U Católica. El brasileño de 31 años ya está en conversaciones con el club.

Santos en la MLS.

La U Católica ha mostrado interés en la situación actual de Sergi Santos en las últimas horas. Los Cruzados buscan una alternativa más en ataque y el ex Cincinnati FC es jugador libre… Están hablando”, reportó el periodista Rodrigo Arellano.

Siguiendo con el reporte del comunicador especialista en mercado de pases, el brasileño se deja querer y tras sonar en Audax, ahora se acerca a la UC. Sergi Santos jugó 154 partidos en la MLS y anotó 28 goles.

U Católica tiene cuatro puntos en la Liga de Primera y este sábado 14 de febrero visitará a Cobresal. El duelo en El Salvador se jugará a las 20:30 horas, donde los cruzados tendrán una chance de meterse en la pelea por la cima del torneo.

