La Liga de Primera 2026 empieza a tomar forma de a poco, porque este fin de semana se juega la tercera fecha y ya se empiezan a mostrar los equipos que serán protagonistas en la temporada.

Los clubes están armados casi en su totalidad, aunque aún restan días para realizar los últimos fichajes, puesto que el libro de pases recién cierra el jueves 19 de febrero.

Como todavía hay chances de hacer movimientos, los representantes están desesperados en poner en escena a sus clientes que no tienen club para la temporada y hacen maniobras de último momento.

Fernando Felicevich intenta poner a Sergio Santos en algún equipo

En los últimos días se empezó a repetir el mismo nombre en el mercado de fichajes, y en diferentes equipos, ya que el brasileño Sergio Santos se hizo notar con fuerza.

El ex Audax Italiano está libre luego de seis temporadas en la MLS y está en Chile buscando club, de hecho, está entrenando junto al equipo de los jugadores que están cesantes en el Sifup.

El nombre del zurdo sonó primero con mucha fuerza en Universidad Católica, sin embargo, Daniel Garnero lo descartó de plano. Luego, lo mencionaron como chance en Colo Colo, aunque tampoco gustó mucho su nombre en Macul.

Sergio Santos busca club en Chile. (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

Hay una razón de peso para que Sergio Santos suene en clubes tan importantes, y eso que está totalmente libre, y se debe a que su representante es Fernando Felicevich, a través de su empresa Vibra.

Los agentes que trabajan en la compañía del argentino están desesperados buscando alguna chance para el jugador, al que le quedan pocos días para encontrar algún elenco que lo quiera en Chile, situación que se ve difícil.

