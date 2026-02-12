Es tendencia:
Camino abierto para Colo Colo tras directa respuesta de la UC por fichaje: “No conocía el nombre”

El entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, aclaró la situación de un jugador que se daba listo en el cuadro cruzado.

Por Carlos Silva Rojas

Sergio Santos jugando en la MLS.
Caminos cruzados. El delantero brasileño Sergio Santos está en Chile, esperando que un club nacional se interese en sus servicios, a una semana del cierre del libro de pases.

El zurdo primero apareció como fuerte opción en Universidad Católica. Luego, su nombre fue vinculado a Colo Colo. Ahora el DT de los cruzados, Daniel Garnero, lo descarta por completo para su equipo.

Me estás informando tú de esa situación, no conocía el nombre. Como dije la semana pasada, considero que tenemos el plantel completo. Es verdad que mientras el libro de pases no cierre, siempre puede aparecer algo sorprendente, pero sinceramente no creo que ocurra”, dijo el estratega argentino.

La dura visita de la UC a Cobresal

Daniel Garnero, además, habló del presente de la UC y del próximo partido ante Cobresal en la altitud de El Salvador, campamento minero que aún no conoce el ex volante creativo.

Nunca he estado allí, escucho los comentarios sobre lo difícil que es. Cobresal se hace muy fuerte en su cancha. Para ganar allá necesitamos un partido muy serio, responsable y con poquísimos errores”, dijo el estratega.

Daniel Garnero anticipó el partido con Cobresal. Foto: Andres Pina/Photosport

“Tuvimos una muy buena semana de entrenamiento pensando en un rival duro y un escenario complejo”, cerró Daniel Garnero.

Universidad Católica visitará este sábado a Cobresal en El Salvador, partido que se jugará desde las 20:30 horas en el estadio El Cobre.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

