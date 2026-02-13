El fútbol chileno siempre entrega perlas para los hinchas y el análisis, pero esta vez sería un hecho inédito el que se daría en la región de O’Higgins. Eso, porque un DT de nacionalidad griega se acerca a tradicional club de la zona.

Se trata de General Velásquez, elenco que milita en la Segunda División Profesional (tercera categoría del balompié chileno) y que es recordado por plantarse ante U de Chile en la Copa Chila del 2022.

El club tuvo en duda su participación este año en la categoría debido al duro panorama económico. Lo cierto es que ahora están listos para el torneo y ahí un entrenador helénico prepara maletas para ponerse el buzo.

El elegido para sacudir las bancas del fútbol chileno

General Velásquez, equipo de la Segunda División de Chile, tiene muy encaminadas negociaciones con un DT griego para dirigir al club. Los de la región de O’Higgins buscan lograr el ascenso a la Primera B este 2026.

General Velásquez y el duelo ante la U, el 2022 /Photosport

“El conjunto de la región de O’Higgins tendría avanzadas tratativas con Nikolaos Issaris, estratega de 43 años que viene de dirigir en el fútbol de Panamá, específicamente en el Herrera FC de la Primera División”, reportó el medio Primera B Chile.

Pese a lo rimbombante de su nombre, las cifras de su última aventura por Centroamérica no fueron buenas. Ahí, el DT con pasos por la segunda categoría griega tuvo una campaña para el olvido.

“Sus números en ese club (Herrera FC) no fueron positivos: en 16 duelos dirigidos, ganó uno, empató cuatro y perdió once. Aun así, la directiva analizaría su perfil con la intención de darle un sello distinto al proyecto deportivo 2025″, cerró el citado medio.

