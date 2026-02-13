Este viernes inicia la tercera fecha de la Liga de Primera y el duelo que da el “vamos” es el de Everton ante Huachipato. Los viñamarinos son colistas (a la espera de su denuncia contra U. La Calera) y necesitan sumar con urgencia.

Con miras al partido, Ramiro González tomó la palabra desde Viña del Mar y en conferencia de prensa habló de todo. El defensor ex Unión Española y Colo Colo fue sincero a la hora de ser consultado por sus rivales.

En ese sentido, nombres como Lionel Altamirano asoman en el horizonte, donde el goleador acerero viene de anotar 12 tantos el año pasado y dos en 2026, por la Supercopa. Sin embargo, esos pergaminos no asustan al defensor ruletero.

La curiosa respuesta contra artillero de Huachipato

Ramiro González respondió con total franqueza en relación a Lionel Altamirano y aseguró que no conoce la trayectoria del artillero de Huachipato. Por eso, no es un nombre que lo perturbe a la hora de desafiarlo.

Ramiro Gonzalez sigue firme como jugador evertoniano /Photosport

“Sinceramente, Altamirano no sé qué recorrido tendrá. Creo que hemos marcado en nuestra trayectoria delanteros mucho más difíciles”, lanzó en la conferencia de prensa ruletera.

Por eso, el defensa Oro y Cielo reconoce que solo se enfocan en Everton y no piensan en figuras como Lionel Altamirano y Maxi Gutiérrez. Al respecto, el ex albo dijo que “creo que más allá de los nombres, no son jugadores que nos dé miedo marcar”.

Altamirano viene de fallar un penal ante la U /Photosport

“El análisis y el respeto al rival va a estar siempre. La dedicación, la concentración va a ser siempre la misma, sea el rival que esté enfrente”, cerró. El duelo será hoy a las 18:00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

