Luego de una intensa primera ronda previa, la Copa Libertadores 2026 se prepara para lo que será el debut de los chilenos. Huachipato y O’Higgins se estrenan en el torneo intentando meterse en la fase de grupos del certamen continental.

El campeón de la Copa Chile y el tercero de la Liga de Primera 2025 están listos para pelear por su oportunidad. Una para la que ya tienen programación oficial luego de conocerse las fechas y horas de sus encuentros.

Los Acereros y los Celestes tendrán duras llaves por superar si es que quieren acercarse a la ronda regular. Es por ello que afinan los últimos detalles para lo que serán 180 minutos de infarto por la clasificación.

Huachipato y O’Higgins tienen fecha y hora para estrenarse en Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores espera para ve el debut de los clubes chilenos en la temporada 2026. Huachipato y O’Higgins ya tienen rivales, fecha y hora para lo que serán los cruces en la segunda ronda previa del torneo, donde no la tendrán fácil.

O’Higgins es el otro chileno que se estrena en Copa Libertadores. Foto: Photosport.

Los primeros en saltar a la cancha serán los Acereros, que se verán las caras con Carabobo de Venezuela. La ida, a disputarse en Venezuela, quedó programada para este martes 17 de febrero a partir de las 19:00 horas.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, Huachipato volverá a Chile para definir las cosas en Talcahuano. La vuelta quedó agendada para el martes 24 de febrero también a las 19:00 horas, donde conocerá si puede seguir con vida.

ver también Esteban Pavez suma su primer fracaso en Perú: Alianza Lima eliminado de Copa Libertadores

Por su parte, O’Higgins ajusta los últimos detalles antes de enfrentar a Bahía de Brasil. Los Celestes serán locales en la ida el próximo miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas, donde tratarán de sacar ventajas antes de ir a definir la llave a suelo brasileño.

La vuelta del Capo de Provincia quedó programada para el miércoles 25 del mismo mes y a la misma hora. Ahí se conocerá si es que habrá uno o dos chilenos en la fase siguiente del certamen continental.

Publicidad

Publicidad

Huachipato y O’Higgins cuentan las horas para hacer su estreno en la Copa Libertadores 2026. Acereros y Celestes salen a pelear por su oportunidad de competir a nivel internacional con dos llaves complejas, pero no imposibles de superar.

Tweet placeholder

¿Cuáles son los próximos partidos de Huachipato y O’Higgins?

Previo a la Copa Libertadores, Huachipato y O’Higgins buscarán sumar confianza en la Liga de Primera 2026. Mientras los Acereros visitan a Everton este viernes 13 de febrero desde las 18:00 horas, los Celestes harán lo propio frente a Deportes Limache el sábado 14 en el mismo horario.

Publicidad

Publicidad