Una gran sorpresa se registró en Copa Libertadores, pues el modesto Juventud de Las Piedras de Uruguay avanzó a la Fase 2 del torneo tras dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador en Quito.

Los ecuatorianos vencieron 1-0 en tierras charrúas la semana pasada y parecía que la clasificación la hacían fácil tras abrir el marcador a los 7 minutos de juego en el Atahualpa.

Sin embargo, llegó lo inesperado. La reacción de un equipo sin historia internacional fue un balde de agua fría para los locales, pues anotaron tres goles y estaban clasificándose.

Reaccionó la Católica, con goles de John Chancellor a los 64′ y de José Fajardo a los 75′. Con el 3-3 parecía que se acababa la pesadilla, pero lo peor estaba por llegar.

Juventud de Las Piedras logró clasificar en Ecuador

En el último minuto de partido, Patricio Pernicone logró conectar en el área una pelota tras una serie de rebotes y de esta manera le dio el triunfo a su escuadra por 4-3. Todo se definiría en los penales

Con la moral en alto por haber conseguido el gol sobre el final, Juventud de Las Piedras fue más certero en el Atahualpa de Quito y pudo clasificarse desde los 12 pasos tras ganar 4-3.

Ahora deberán medirse en segunda ronda de esta fase previa de Libertadores ante Guaraní, de Paraguay, y seguramente aspiran a dar un nuevo golpe.

En caso de avanzar a la última ronda de esta etapa, se medirán contra su compatriota Liverpool o frente a Independiente de Medellín.