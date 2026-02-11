Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Copa Libertadores en su esplendor: arquero del Táchira es doble héroe

Jesús Camargo atajó un penal en el último minuto y luego convirtió el suyo en la tanda de definición para darle la clasificación al Táchira.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Jesús Camargo fue figura en el Táchira
© TáchiraJesús Camargo fue figura en el Táchira

La Copa Libertadores tuvo un final épico en la primera definición de la Fase 3, que jugaron el Deportivo Táchira contra The Strongest en Venezuela.

En la ida el cuadro boliviano había vencido por 2-1, pero la serie se igualó a los 32′ cuando Rodrigo Pollero consiguió abrir el marcador en el encuentro de revancha.

Parecía que el partido se iba a los penales, pero en los descuentos hubo una mano clara por parte del elenco local que se sancionó como penal.

Parecía que el cuadro altiplánico se llevaba la clasificación a La Paz, pero Víctor Abrego le pegó muy suave y permitió la contención del meta Jesús Camargo, que empezaba a tejer una noche histórica.

Camargo es figura en penales

Esto debido a que debieron ir a definición a penales y ahí el cuadro local estuvo infalible en sus primeros cuatro lanzamientos, mientras que The Strongest estrelló uno en el palo.

Publicidad

Cuando llegó el momento de ejecutar el quinto penal, quien se paró frente al balón fue Camargo, el mismo portero que minutos antes se había convertido en figura. Y con un disparo perfecto le dio el paso a la Fase 2 a su escuadra.

Santiago Wanderers conoce a sus rivales y grupo en Copa Libertadores Sub 20

ver también

Santiago Wanderers conoce a sus rivales y grupo en Copa Libertadores Sub 20

Ahora el Táchira se enfrentará al Deportivo Tolima, de Colombia, y en caso de avanzar puede venir a Chile pues va por el lado de la llave de O’Higgins, que se enfrentará a Bahía de Brasil.

Publicidad
Lee también
Ex Inter de Milán casi da el gran golpe en inicio de la Libertadores
Copa Libertadores

Ex Inter de Milán casi da el gran golpe en inicio de la Libertadores

¡Insólito! Hinchas tiran fuegos artificiales a sus jugadores en Bolivia
Internacional

¡Insólito! Hinchas tiran fuegos artificiales a sus jugadores en Bolivia

Argentino se manda escandaloso planchazo en Copa Libertadores
Internacional

Argentino se manda escandaloso planchazo en Copa Libertadores

Con un debut: La formación de Colo Colo ante Unión Española
Colo Colo

Con un debut: La formación de Colo Colo ante Unión Española

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo