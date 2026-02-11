La Copa Libertadores tuvo un final épico en la primera definición de la Fase 3, que jugaron el Deportivo Táchira contra The Strongest en Venezuela.

En la ida el cuadro boliviano había vencido por 2-1, pero la serie se igualó a los 32′ cuando Rodrigo Pollero consiguió abrir el marcador en el encuentro de revancha.

Parecía que el partido se iba a los penales, pero en los descuentos hubo una mano clara por parte del elenco local que se sancionó como penal.

Parecía que el cuadro altiplánico se llevaba la clasificación a La Paz, pero Víctor Abrego le pegó muy suave y permitió la contención del meta Jesús Camargo, que empezaba a tejer una noche histórica.

Camargo es figura en penales

Esto debido a que debieron ir a definición a penales y ahí el cuadro local estuvo infalible en sus primeros cuatro lanzamientos, mientras que The Strongest estrelló uno en el palo.

Cuando llegó el momento de ejecutar el quinto penal, quien se paró frente al balón fue Camargo, el mismo portero que minutos antes se había convertido en figura. Y con un disparo perfecto le dio el paso a la Fase 2 a su escuadra.

Ahora el Táchira se enfrentará al Deportivo Tolima, de Colombia, y en caso de avanzar puede venir a Chile pues va por el lado de la llave de O’Higgins, que se enfrentará a Bahía de Brasil.

