La suerte está echada. La Conmebol realizó en la ciudad paraguaya de Luque el sorteo de la fase de grupos en la Copa Libertadores Sub 20, que tendrá a Chile participando con su único representante, Santiago Wanderers de Valparaíso.

El conjunto porteño obtuvo la plaza tras vencer en la definición anual del Campeonato de Proyección a Universidad Católica en tanda de penales y tomará la posta que dejó O’Higgins en la pasada temporada, que quedó afuera en primera ronda.

Si bien, por un lado, el sorteo fue positivo para Wanderers, al no tocarle rivales brasileños en sus zonas, sí deberán medirse contra los campeones de Argentina y Uruguay, Belgrano y Nacional, respectivamente, además de una potencia desde Ecuador.

ver también Apuesta del DT: Francisco Palladino pide un viejo conocido de refuerzo en Santiago Wanderers

Los rivales de Wanderers en Copa Libertadores Sub 20

Son tres las zonas en las que se distribuyen los 12 equipos clasificados para la cita continental, que son los campeones de Sudamérica, más Flamengo como último campeón, más Universidad Católica de Ecuador por la sede del torneo.

El otro representante del país organizador, Liga Deportiva Universitaria de Quito, quien será el tercer rival de Wanderers en el Grupo C de la Copa Libertadores Sub 20, además de Belgrano de Córdoba y Nacional de Montevideo.

¿Cuando se juega y dónde seguir el torneo?

La edición 2026 del certamen juvenil se disputará entre el 7 y 22 de marzo en Ecuador, y se podrán ver todos los encuentros de Wanderers y toda la competencia a través del canal oficial en YouTube de Conmebol Libertadores.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál fue la mejor campaña de un equipo chileno?

En nueve ediciones de la Copa Libertadores Sub 20, donde incluso una de ellas tuvo como sede la ciudad de Coquimbo en 2023, la más destacada actuación la protagonizó Unión Española en 2012, donde llegó a semifinales y terminó en el cuarto lugar.