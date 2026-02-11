El mercado de fichajes aún continúa en desarrollo con grandes sorpresas y esta semana se confirmó una nueva, ya que un ex jugador de Universidad de Chile, que jugó en Santiago Wanderers durante el 2025, fichó por un nuevo club, esta vez en Argentina.

Enzo Gutiérrez, jugador de 39 años, ya tiene equipo para esta temporada donde se suma a un club del otro lado de la cordillera que disputa el Torneo Federal A, tercera categoría de fútbol argentino.

“Sarmiento suma a un refuerzo de vasta trayectoria en el fútbol sudamericano… ¡Bienvenido Enzo el mejor de los éxitos!”, escribió el club a través de sus redes.

La carrera de Enzo Gutiérrez

El jugador de 39 años comenzó su carrera junto a Boca Juniors el 2005, pasando luego por escuadras como Manta FC, Universidad San Martin, Rangers, Marítimo. Mientras que en la liga nacional, el club jugó por clubes como O’Higgins, Universidad de Chile, Palestino y Santiago Wanderers.

El jugador se despide de Chile y ficha por la liga argentina/Photosport

Con universidad de Chile se coronó campeón de la Copa Chile el 2012 y de la Primera División el 2014 y con Santiago Wanderers obtuvo la Copa Chile el 2017 y el título de Primera B el 2019.

Entre las distinciones personales, el jugador fue el goleador de Primera División el 2012, fue parte del Equipo Ideal de El Gráfico Chile el 2012, el Mejor Delantero Izquierdo por el Sifup el 2012 y fue el Mejor Jugador de Copa Chile por El Gráfico el 2017.