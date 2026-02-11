El mercado de fichajes del fútbol chileno se sigue moviendo con varis sorpresas. No solo en la Primera División se han dado contrataciones importantes, sino que también que las categorías de más abajo, algo en que dos ex Universidad de Chile han sido protagonistas.

Y es que al sorpresivo arribo de Gonzalo Espinoza a Constitución Unido se sumó en las últimas horas el fichaje de Yonathan Andía en Iberia de Los Ángeles, elenco que jugará en este 2026 en la Tercera B.

El cuadro de la Región del Biobío presentó al defensor como flamante refuerzo en sus redes sociales, destacando sus pasos por la U e incluso por la selección chilena.

ver también La explicación del Tribunal de Disciplina por el castigo a U de Chile

Yonathan Andía es nuevo jugador de Ibería

El elenco de Los Ángeles destacó en sus redes que “Yonathan Andía, futbolista de destacada trayectoria, que forjó su camino desde el fútbol amateur hasta consolidarse en Primera División, con pasos por Unión La Calera, Universidad de Chile y la Selección Chilena, es nuevo jugador del CDSC Iberia Los Ángeles para la temporada 2026”,

Con esta imagen Iberia le dio la bienvenida Andía como flamante refuerzo.

“Lateral de experiencia, carácter y jerarquía, integró el equipo ideal de Primera División en 2020 y viene de disputar la temporada 2025 con Deportes Limache, sumando 21 partidos en Primera División”, agregaron.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Iberia volverá a competir tras un 2025 en donde decidió no participar en torneo de la Tercera División B.

ver también La decisión de Paqui Meneghini que es duramente criticada en U de Chile

Los números de Andía en Universidad de Chile

El Cachorro disputó con la camiseta de la U un total de 86 partidos entre 2021 y 2023, en los cuales anotó tres goles y dio cinco asistencias en 5.976 minutos de acción.