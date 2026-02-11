Universidad de Chile todavía no despierta en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde en las dos primeras fechas del torneo no ha logrado sumar un triunfo con el técnico Francisco Meneghini a la cabeza.

La crítica se ha centrado en el desconocimiento del plantel de jugadores de parte del técnico argentino, quien ha creado un ambiente lleno de dudas dentro de la cancha con extrañas posiciones.

Algo que, ahora, se enfoca en una de las primeras decisiones que tuvo Paqui desde que arribó a la U, donde optó por más entrenamientos que partidos amistosos.

Por lo mismo, los dardos al poco juego colectivo que muestra el equipo bullanguero es relacionado con los dos partidos que tuvo la U antes de iniciar el torneo.

La U siente el peso del nuevo esquema de Paqui Meneghini. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Por qué la U tuvo pocos amistosos con Paqui?

Fue el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, quien en una conferencia de prensa, antes de iniciar la Liga de Primera 2026, respondió sobre los pocos partidos de Universidad de Chile en pretemporada.

La U sufrió la suspensión del duelo ante Racing, luego jugó a puertas cerradas contra Santiago Wanderers y luego fue goleada en una visita ante Universitario en Perú.

“A veces los entrenadores necesitan más trabajo a puerta cerrada que la exposición en estadios llenos, sobre todo un técnico que está conociendo al plantel”, detalló.

Una decisión que ahora marca diferencias a la hora del funcionamiento que muestra el equipo de la U, con una demora en tomar la mano táctica de lo que busca Paqui Meneghini.

