Universidad de Chile comienza a sentir la presión de un mal inicio en la Liga de Primera 2026, donde con dos fechas jugadas todavía no ha podido celebrar un triunfo con Francisco Meneghini al mando.

Por lo mismo, se comienza a terminar la paciencia de los hinchas, quienes golpean la mesa por cambios en la U que permitan empezar a ganar los partidos en el torneo.

En esa misma línea dentro del plantel asumen que se han complicado con las variantes en las posiciones, por lo que deben mejorar rápido: “Creo que cada vez se nos está acabando el tiempo de que empiece a funcionar el equipo”.

Francisco Meneghini se llena de críticas en la U. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

ver también El nuevo drama que le pega al camarín de U de Chile: “Entraron en la histeria de la gente”

Paqui siente la presión en la U

Fue el portero Gabriel Castellón quien sacó la voz en la interna de Universidad de Chile asumiendo la demora que tienen con la idea de Paqui Meneghini, por lo que entienden que no hay más plazos.

“Tratamos de analizar y achicar ese margen de error porque nos está costando muy caro, nos dieron vuelta un partido cuando podríamos haber estado más firmes”, comentó.

Publicidad

Publicidad

En esa línea, deja tarea a sus propios compañeros, donde no pueden seguir perdiendo el tiempo a la hora de sumar puntos, porque el objetivo se comienza a escapar recién iniciado el torneo.

“La presión siempre está, ya que estamos representando al club más grande de Chile; empieza el tema de la necesidad de sumar de a tres, no podemos dejar pasar más puntos para poder escalar en la tabla”, finalizó.