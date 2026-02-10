Universidad de Chile comienza a ilusionarse con un tremendo regreso para la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, donde debe visitar a Palestino en el estadio La Cisterna.

Esto, porque una de las mayores dudas que ha tenido el plantel de la U ha sido el estadio de Octavio Rivero, a quien quieren llevar con muchos cuidados por el estado de su rodilla derecha.

En ese sentido, pese a que se esperaba que lo guardarán para el fin de semana donde chocarán en el Superclásico contra Colo Colo y el duelo ante Palestino por la Copa Sudamericana, hay señales que ilusionan.

Todo, porque aseguran que su regreso se podría adelantar, luego de completar un entrenamiento con sus compañeros con completa normalidad, en el Centro Deportivo Azul.

¿La U arriesgará a Octavio Rivero?

Así al menos lo detalló el medio Bolavip Chile, quienes confirman que Octavio Rivero está de regreso en las prácticas de la U, por lo que ilusiona en poder ser alternativa.

“La situación de Octavio Rivero ilusiona al cuerpo técnico universitario. Durante este martes 10 de febrero, el delantero uruguayo entrenó con normalidad“, explicaron.

“De esta manera, el goleador charrúa presiona al entrenador del cuadro laico para ser desde el arranque en el próximo partido. Se perdió el último compromiso por el certamen local”, precisan.

En ese sentido, plantean que se puede meter a la pelea por ir de titular en la delantera este viernes, donde se apuntaban como estelares Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

