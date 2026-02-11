Pronósticos Brentford vs Arsenal: los líderes de la Premier League ante una dura prueba para mantener su ventaja

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en partido de Brentford vs Arsenal en la jornada 28 de la liga inglesa.

Arsenal afrontará una dura prueba cuando visite a Brentford por la jornada 28 de la Premier League. Los Gunners vienen de imponerse por 3-0 a Sunderland y de clasificar a la final de la EFL Cup, y buscarán mantener su ventaja como líderes del campeonato, con seis puntos de diferencia sobre Manchester City. Las Abejas se ubican en la séptima posición y sueñan con clasificar a las competiciones internacionales de la próxima temporada.

Antes del pitazo inicial, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Brentford vs Arsenal

Total de goles: Más de 2.5 1.90 Anotará en cualquier momento: Viktor Gyökeres 2.40 Remates al arco de Dango Ouattara: Más de 0.5 2.20

Promesa de goles entre Bees y Gunners

En cinco de las últimas ocho localías de Brentford, se registraron más de dos goles. También hubo una buena cantidad de tantos en los partidos de Arsenal: en cinco de sus últimos seis juegos de visitante, se marcaron tres tantos o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.90 en bet365

El goleador sueco de Arsenal: Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres volvió a marcar con los Gunners al firmar un doblete en el triunfo 3-0 sobre Sunderland, alcanzando así seis goles en sus últimas ocho apariciones entre todas las competencias. Además, el delantero sueco ya había anotado en su partido anterior de Premier League, frente a Leeds United. ¿Podrá extender su racha goleadora?

Anotará en cualquier momento: Viktor Gyökeres – 2.40 en bet365

Ouattara afina la puntería: tres partidos seguidos rematando al arco

Dango Ouattara encadena tres partidos consecutivos rematando al menos una vez al arco. Además, en sus dos presentaciones más recientes, frente a Aston Villa y Newcastle United, logró convertir goles.

En esta liga acumula 30 disparos en 19 apariciones, de los cuales 10 fueron a portería.

Remates al arco de Dango Ouattara: Más de 0.5 – 2.20 en bet365

