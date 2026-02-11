Unión La Calera llegará a visitar a Colo Colo con puntaje ideal al cabo de dos partidos. Los Cementeros suman seis puntos gracias a los triunfos que obtuvieron ante Everton de Viña del Mar como forasteros y frente a Cobresal en el estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En las primeras dos fechas, el equipo adiestrado por Martín Cicotello ha tenido varias caras nuevas. Como la de Francisco Pozzo, quien le anotó a los mineros. O Daniel Gutiérrez, quien le sacó un centro preciso a Kevin Méndez para la apertura de la cuenta.

Y también el mediocampista argentino Juan Manuel Requena, quien tiene 27 años y arribó al fútbol chileno procedente del Deportivo Táchira de Venezuela. “Estuvimos con mucho juego asociado, tuvimos muchas chances de gol, prácticamente no nos generaron nada en el primer tiempo”, dijo del duelo vs Cobresal en Cosmos Deportes.

Martín Cicotello, el DT de Unión La Calera. (Raul Zamora/Photosport).

“Después el segundo tiempo nos tiramos un poquito atrás, si bien el mismo partido y el rival te van llevando. Pero creo que fue un lindo partido. Eso es algo que Martín quiere, la presión alta y ser intenso cuando no la tenemos”, apuntó Requena sobre la idea que pretende replicar Cicotello.

Añadió que “cuando estamos con la pelota en los pies, darle una pausa, ser más pensante y calmo. En el primer tiempo se dieron cosas buenas. Queremos hacer lo mismo en cualquier cancha. El primer tiempo con Everton fue un buen partido, tuvimos un penal que nos anularon. Con el 1-0 también lo hicimos”.

Tiene razón: los caleranos superaron por 1-0 a los Ruleteros gracias al gol de otro refuerzo: el defensor central argentino Rodrigo Cáseres, quien se erigió como un bastión en la última línea muy rápidamente. “Es una idea que vamos trabajando y queremos hacerla en cualquier cancha”, expuso Requena en la entrevista que le concedió al periodista Claudio Morales.

Juan Manuel Requena ante Everton. En la jugada marca a Julián Alfaro. (Raul Zamora/Photosport).

Requena envalentona a La Calera para dar el batacazo ante Colo Colo

Este mediocampista que llegó esta temporada a Unión La Calera sabe que el duelo ante Colo Colo es muy motivante. “Hermoso. Es una oportunidad para dar el golpe arriba de la mesa”, dijo el ex jugador de Atlanta y San Telmo como para evidenciar sus pretensiones sobre ese partido.

Sabe perfectamente que un buen partido ante algún club grande puede posicionarlo con otro estatus en la competencia. Y también al equipo, lo que más le importa a Requena. “Que los rivales sepan que tenemos nuestras armas, que somos un plantel humilde, pero muy trabajador. Estamos muy ilusionados”, aseguró.

Esa visita está pactada para el domingo 15 de febrero a las 20:30 horas en el estadio Monumental, donde albos y Cementeros se verán las caras por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

Revisa el triunfo de La Calera vs Cobresal

Así va Unión La Calera en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Unión La Calera y O’Higgins fueron los dos equipos que lograron puntaje ideal al cabo de las primeras dos fechas en la Liga de Primera.