Pese a su gran inicio de año, Unión La Calera es protagonista de una de las grandes polémicas en estas primeras fechas de la Liga de Primera 2026. Lamentablemente el cuadro cementero podría ver como uno de sus triunfos en el torneo queda en nada por una insólita denuncia.

Hablamos de las medidas que tomó Everton al denunciar a los caleranos al tribunal por haber utilizado a seis extranjeros en la fecha 1. En esa ocasión, La Calera se impuso por 1-0 sobre los viñamarinos en el Sausalito.

Este denuncia de los ruleteros se dio porque entre el minuto 59 y 72 del partido, los cementeros tuvieron en cancha a los argentinos Nicolás Avellaneda (arquero), Rodrigo Cáseres (defensor), Juan Manuel Requena (volante), Axel Encinas (volante) y Francisco Pozzo (delantero). Además, dijo presente en ese lapso de tiempo el uruguayo Kevin Méndez (delantero).

Figura calerana responde a la denuncia de Everton

Justamente uno de los involucrados, el atacante Kevin Méndez, salió a dar su versión de los hechos. En charla con ADN Radio el charrúa aseguró que “hemos hablado internamente con el club”.

“Obviamente los pormenores legales no los sé, pero desde el club nos dicen que Axel Encinas es argentino, sí, pero que llegó a las inferiores. Ya cumplió cierto tiempo en la formativa y por ende no ocupa cupo de extranjero. Quiero creer que este tema el club ya lo tenía previsto”, agregó.

Kevin Méndez es uno de los involucrados en el posible castigo que podría recibir La Calera. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue el último triunfo sobre Cobresal el delantero afirmó que “creo que salió un partido redondo, pudimos terminar el primer tiempo 3-1. En lo personal también me tocó anotar y asistir, y eso siempre es lindo porque te da confianza”.

“El soporte del equipo es fundamental. Casi siempre, cuando en el fútbol se habla de grandes rendimientos individuales, esos equipos juegan bien o ganan. Eso hace que se destaque la parte individual de cada jugador. Es lo que está pasando ahora: el equipo está muy bien”, añadió.

Para cerrar, Méndez avisó que “nuestro objetivo principal es poder entrar en copas internacionales. Por la experiencia que he tenido en el fútbol chileno, es muy parejo. Mientras más arriba estemos, mucho mejor”.

El próximo partido de Unión La Calera

Los cementeros volverán a la acción ante Colo Colo este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2025.