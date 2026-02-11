Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Lo que dijo una de las figuras de La Calera ante la posible insólita resta de puntos: “Quiero creer que…”

Kevin Méndez, delantero de los cementeros, abordó la acusación de Everton contra el club y la posible resta de puntos que podrían sufrir.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Méndez habló en la Calera por la posible resta de puntos que se viene.
© Photosport.Méndez habló en la Calera por la posible resta de puntos que se viene.

Pese a su gran inicio de año, Unión La Calera es protagonista de una de las grandes polémicas en estas primeras fechas de la Liga de Primera 2026. Lamentablemente el cuadro cementero podría ver como uno de sus triunfos en el torneo queda en nada por una insólita denuncia.

Hablamos de las medidas que tomó Everton al denunciar a los caleranos al tribunal por haber utilizado a seis extranjeros en la fecha 1. En esa ocasión, La Calera se impuso por 1-0 sobre los viñamarinos en el Sausalito.

Este denuncia de los ruleteros se dio porque entre el minuto 59 y 72 del partido, los cementeros tuvieron en cancha a los argentinos Nicolás Avellaneda (arquero), Rodrigo Cáseres (defensor), Juan Manuel Requena (volante), Axel Encinas (volante) y Francisco Pozzo (delantero). Además, dijo presente en ese lapso de tiempo el uruguayo Kevin Méndez (delantero).

Fue tasado en 20 millones de dólares por River Plate y ahora “por su culpa” La Calera puede pasar de líder a colista

ver también

Fue tasado en 20 millones de dólares por River Plate y ahora “por su culpa” La Calera puede pasar de líder a colista

Figura calerana responde a la denuncia de Everton

Justamente uno de los involucrados, el atacante Kevin Méndez, salió a dar su versión de los hechos. En charla con ADN Radio el charrúa aseguró que “hemos hablado internamente con el club”.

“Obviamente los pormenores legales no los sé, pero desde el club nos dicen que Axel Encinas es argentino, sí, pero que llegó a las inferiores. Ya cumplió cierto tiempo en la formativa y por ende no ocupa cupo de extranjero. Quiero creer que este tema el club ya lo tenía previsto”, agregó.

Kevin Méndez es uno de los involucrados en el posible castigo que podría recibir La Calera. | Foto: Photosport.

Kevin Méndez es uno de los involucrados en el posible castigo que podría recibir La Calera. | Foto: Photosport.

Publicidad

Sobre lo que fue el último triunfo sobre Cobresal el delantero afirmó que “creo que salió un partido redondo, pudimos terminar el primer tiempo 3-1. En lo personal también me tocó anotar y asistir, y eso siempre es lindo porque te da confianza”.

“El soporte del equipo es fundamental. Casi siempre, cuando en el fútbol se habla de grandes rendimientos individuales, esos equipos juegan bien o ganan. Eso hace que se destaque la parte individual de cada jugador. Es lo que está pasando ahora: el equipo está muy bien”, añadió.

Para cerrar, Méndez avisó que “nuestro objetivo principal es poder entrar en copas internacionales. Por la experiencia que he tenido en el fútbol chileno, es muy parejo. Mientras más arriba estemos, mucho mejor”.

Publicidad
Debe unas empanadas por “perder todo en la semana” y asusta a Colo Colo con una actuación brillante en La Calera

ver también

Debe unas empanadas por “perder todo en la semana” y asusta a Colo Colo con una actuación brillante en La Calera

El próximo partido de Unión La Calera

Los cementeros volverán a la acción ante Colo Colo este domingo 15 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2025.

Lee también
"Fue contacto...": liberan audios del VAR tras polémico gol de Colo Colo
Colo Colo

"Fue contacto...": liberan audios del VAR tras polémico gol de Colo Colo

Terremoto total: El líder La Calera en riesgo de perder los puntos
Campeonato Nacional

Terremoto total: El líder La Calera en riesgo de perder los puntos

Club chileno pierde su estadio y cambia localía "gracias" a Chayanne
Campeonato Nacional

Club chileno pierde su estadio y cambia localía "gracias" a Chayanne

La U le pasa la cuenta a Paqui Meneghini
U de Chile

La U le pasa la cuenta a Paqui Meneghini

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo