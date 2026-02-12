Colo Colo sigue haciendo noticia en este mercado de fichajes, aunque no solo por las posibles caras nuevas. Y es que a pesar de las incontables salidas y de que el torneo ya empezó, todavía se pueden producir despedidas en el Estadio Monumental.

Una de ellas es la de Lucas Soto, volante de 22 años que para este 2026 regresó de su préstamo en Everton, donde en la temporada pasada logró tener esa regularidad que no había tenido nunca en el Cacique.

Sin embargo, el canterano no logró convencer a Fernando Ortiz, esto a pesar de que en un momento se habló de la chance de que pueda reemplazar a Vicente Pizarro tras su partida a Rosario Central.

Lucas Soto a detalles de volver a Everton

De acuerdo a información entregada por el periodista Diego Peralta en Twitter, en las últimas horas se reactivó la opción de que Soto pudiese volver a Everton para un nuevo préstamo en esta temporada 2026.

“Fuentes de ambos clubes confirman que aún no hay acuerdo, pero que es una opción concreta que se está barajando (…) Por ahora es solo un nombre que interesa y por el cual han preguntado, pero tal como expliqué anteriormente, no hay absolutamente nada cerrado ni tampoco avanzado”, escribió el comunicador.

Cabe recordar que en la temporada pasada el volante disputó un total de 23 partidos con Everton, siendo 20 por la Liga de Primera, dos en Copa Chile y uno en la Copa Sudamericana. Vio ocho tarjetas amarillas, fue expulsado una vez por doble amonestación y recibió una roja directa en 1646 minutos.

Los ruleteros son de los equipos con peor inicio de temporada en la Liga de Primera 2026. De la mano de Javier Torrente han perdido sus dos partidos y son por ahora el único elenco que todavía no convierte un solo gol.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Unión La Calera este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

