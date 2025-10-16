El futuro “fichaje” de Colo Colo avisa que llegará con todo al Monumental: “Sí estoy preparado…”

Un partido importante tiene Colo Colo este domingo, porque visita al súper líder Coquimbo Unido, con la obligación de ganar para acercarse a su objetivo menor en el cierre de la temporada.

Para los albos el encuentro ante los Piratas es fundamental, ya que no puede dejar escapar puntos en el cierre de la Liga de Primera, si es que quiere clasificar al menos a la Copa Sudamericana.

Tan mala ha sido la campaña en Colo Colo, que en el Monumental ya tiran líneas para la campaña 2026, donde habrá una serie de modificaciones en el plantel, debido a partida de jugadores y regreso de otros.

Lucas Soto se alista para volver a Colo Colo

Uno de los jugadores que termina su vínculo con Colo Colo a finales de 2025 es Mauricio Isla, quien difícilmente siga en Macul el próximo año.

En tanto, el volante reconvertido a lateral derecho Lucas Soto tiene que volver al Monumental, porque llega a fin su préstamo en Everton, donde ganó confianza en la temporada jugando en el carril derecho de la zaga.

El formado en la cantera alba sabe que salir como cedido fue vital, porque sumó confianza y agarró ritmo para volver en mejores condiciones.

Lucas Soto tiene que volver a Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Yo tenía claro que en Colo Colo es súper difícil jugar, pero es lo que buscaba. Que la gente no lo malentienda: no es arrancar ni mucho menos, sino que mi punto de vista es que el jugador tiene que hacerse jugando, agarrando experiencia”, dijo Soto a As.

Por último, Lucas Soto declaró que está preparado para volver a Colo Colo y ahora sí agarrar una camiseta de titular.

“Estoy contento por ese lado, porque he sentido que sí estoy preparado y que lo he hecho de muy buena manera, así que hay que ver qué pasa el próximo año, porque todavía me queda contrato en Colo Colo“, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la Liga de Primera será este domingo 19 de octubre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.