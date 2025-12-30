Colo Colo no para de dar que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique se mueve rápido antes del inicio de su pretemporada y está mirando nombres, con un 9 como una de sus prioridades.

Si bien hoy la mira está puesta en reforzar la defensa, el Eterno Campeón avanza en un nuevo atacante para Fernando Ortiz ante la inminente salida de Salomón Rodríguez. Y este martes justo previo al cierre del año, desde Argentina llegó una inesperada opción: Luciano Vietto.

El delantero de 32 años se fue de Racing, club que lo formó y en el que logró aportar con 26 goles y 8 asistencias en 112 partidos oficiales, por lo que comenzó a buscar un nuevo destino. Su carpeta llegó a las oficinas del Estadio Monumental, donde podría sumar un club más a su tremenda trayectoria internacional.

Los clubes internacional que defendió Luciano Vietto antes de ser ofrecido a Colo Colo

Luciano Vietto apareció de la nada como una de las opciones para la delantera de Colo Colo. El Cacique busca un reemplazante para Salomón Rodríguez y el argentino que jugara en Racing en la última temporada se ofreció a tomar el lugar.

Luciano Vietto fue ofrecido a Colo Colo para la temporada 2026. Foto: Photosport.

Este marcaría una nueva aventura fuera de Argentina para el ex Racing. Luego de romperla en sus primeros años, partió al Villarreal en 2014 para disputar 48 partidos oficiales, con 20 y 8 asistencias en 2.972. Tras ello vino el gran salto al Atlético de Madrid, donde lamentablemente no le fue como esperaba y aportó con apenas 3 goles y 5 asistencias en 38 partidos oficiales y 1.948 minutos.

Después de ello vino el Sevilla, en el que pudo recuperar su nivel. Tras 31 encuentros anotó 10 goles y 6 asistencias en 1.899 minutos. Valencia fue su última aventura en España, despidiéndose con 19 compromisos con 5 goles y 1 asistencia en 904 minutos.

Luciano Vietto aterrizó en Inglaterra en el 2019 para vestir la camiseta del Fulham, donde disputó 22 partidos oficiales anotando 1 gol y 4 asistencias en 1.165. Su rendimiento no fue el que se esperaba y nuevamente debió cambiar de equipo, lo que lo llevó a Portugal.

El argentino se transformó en refuerzo del Sporting de Lisboa, en el que estuvo un año y medio. 40 partidos, 9 anotaciones, 7 habilitaciones y 2.839 minutos dentro del campo de juego fueron su saldo antes de ser tentado por los petrodólares.

En Arabia Saudita fue donde llegó una de sus versiones más destacadas. Al Hilal le abrió el camino en 2020 y logró jugar 79 encuentros marcando 17 goles y 9 asistencias en 4.905 minutos. Al Shabab fue un periodo de transición en el que participó en 10 duelos con 2 goles y 1 asistencia en 604 minutos. Sería Al Qadsiah el último equipo en el extranjero, dejando 33 compromisos, 17 goles, 10 asistencias y 2.894 minutos antes de volver a Racing.

Luciano Vietto se ofreció para jugar en Colo Colo y así seguir estirando su lista de clubes fuera de Argentina. El delantero quiere estar en el Cacique para el 2026 y espera la decisión de Blanco y Negro sobre su caso.

¿Cuáles fueron los números de Luciano Vietto en la temporada 2025?

Luciano Vietto fue ofrecido a Colo Colo luego de haber disputado un total de 29 partidos oficiales con Racing en la temporada 2025. En ellos aportó con 5 goles y 3 asistencias en los 1.298 minutos que estuvo dentro de la cancha.

