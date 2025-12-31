Colo Colo cerró la llegada de un refuerzo y se enfoca en el tercer puesto que tenía en la lista. El Cacique entra en lo que será la búsqueda de su próximo 9, donde hay un jugador que comienza a tomar la delantera: Robert Morales.

El atacante del Toluca es el nombre que pidió Fernando Ortiz para meterle presión a Javier Correa y reemplazar a Salomón Rodríguez, al que se le busca club. Pero la misión no será nada de fácil, ya que hay otros elencos que también están tras sus pasos.

Si bien el Cacique es una vitrina que seduce a cualquiera, los millones que le pueden ofrecer en estos destinos. Una situación que complica su arribo y que será vital para saber si es que las negociaciones avanzarán.

Colo Colo busca a un Robert Morales que coquetea con ligas millonarias

Tras asegurar a Joaquín Sosa en la defensa, Colo Colo pone la mira en el próximo puesto a reforzar: la delantera. El Cacique busca un 9 para sacar a Salomón Rodríguez y, si bien Damián Pizarro se acerca por otro lado, el deseo de Fernando Ortiz es Robert Morales.

El paraguayo está en la carpeta como prioridad para reforzar al Eterno Campeón. Sin embargo, su arribo al Estadio Monumental dependerá de las negociaciones, donde entra a competir con dos ligas millonarias.

Según informa DaleAlbo, Robert Morales está siendo seguido de cerca por los petrodólares de Arabia Saudita. Esto ya le mete una enorme presión a Colo Colo, que para colmo tiene otro competir poderoso más en la carrera por el artillero.

El fútbol brasileño también es uno de los destinos que están tentando al atacante guaraní. Sin duda opciones que dejan al Cacique complicado, aunque con un punto a favor: asegurarle minutos que en otro lado le costaría más conseguir.

Quedará esperar para ver qué es lo que definirán en los próximos días en la dirigencia de Blanco y Negro. Lo primero será sacar a Salomón Rodríguez para así saber con cuánto saldo quedarán para negociar con un 9.

¿Cuáles son los números de Robert Morales en Toluca?

Desde que llegó al Toluca en 2023 hasta ahora, Robert Morales ha logrado disputar un total de 79 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 13 goles y 8 asistencias en los 3.161 minutos que acumuló dentro de la cancha.