Colo Colo ya cuenta con Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como refuerzos para el 2026. Tras las altas del lateral derecho y el defensa central, el Cacique está en la terea de abrochar su tercera y posiblemente última contratación si no hay salidas: un delantero.

El regreso de Damián Pizarro y Daniel Popín Castro son candidatos hace varias semanas, pero hay novedades. En las últimas horas apareció el nombre de Luciano Vietto, el argentino-italiano con paso por el Atlético Madrid y que Racing Club ofreció al Cacique.

Pero hay más: según informó el sitio partidista Dale Albo, Colo Colo maneja una cuarta opción: se trata del delantero paraguayo de 26 años, Robert Morales.

“No seguirá en el Toluca, cuadro que se tituló campeón del fútbol mexicano. De pie derecho como dominante, tiene una carrera con pasos en Olimpia y Cerro Porteño antes de dar el salto al fútbol mexicano para la temporada 2023-2024”, publica el medio.

Morales, es el cuarto en ponerse a la fila de Colo Colo

Agregan que “es un hecho que, para Fernando Ortiz, Damián Pizarro no es una prioridad y, por lo mismo, tiene a otros nombres en carpeta: uno de ellos, Robert Morales. Sin embargo, el joven atacante que se formó en el Cacique sigue siendo una opción, aunque ahora más lejana”.

Cabe recordar que Robert Morales debutó en la selección paraguaya en marzo de 2022 por eliminatorias contra Ecuador, pero a los 3 minutos Piero Hincapié le dio un fuerte viaje.

Morales volvió al terreno de juego y marcó un pese a estar complicado por el golpe, pero a los 13′ debió ser reemplazado. El candidato a Colo Colo había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior.