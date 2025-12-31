“Semana clave”: Colo Colo negocia a contrarreloj por Robert Morales

Colo Colo se prepara para lo que será un 2026 donde el principal objetivo es volver a ganar el campeonato de la Liga de Primera. Ante esto, se aceleran las gestiones por los nuevos refuerzos.

El primer nombre fue Matías Fernández y este 31 de diciembre se confirmó a Joaquín Sosa. El tema es que todavía falta un nombre de categoría en ataque y para suplir la salida de Salomón Rodríguez. Ante esto se reveló el nombre de Robert Morales.

El delantero paraguayo viene de ser campeón en el Toluca. Sin embargo, no tiene cabida en el elenco dirigido por Antonio “Turco” Mohamed. Por lo que ya tiene vía libre para dejar la institución.

“En cada apertura del libro de pases, fue lo mismo el año pasado y ganó 4 títulos. Tenemos la venia de Toluca, si ganaba el título iban a ser más flexibles para salir al exterior. Tiene un año y medio más de contrato. Si se da la situación, habrá vía libre, si no sigue en Toluca”, expresó su representante Elvis Rojas a Monumental Am 1080.

¿Robert Morales a Colo Colo?

En Colo Colo se busca un atacante para hacer dupla con Javier Correa. Dada las circunstancias del 2025, Salomón Rodríguez no dio el ancho y justamente la llegada de Rober Morales sería para reemplazar al uruguayo. Aunque sus números no distan mucho del ex Godoy Cruz.

Pero a su vez, el delantero paraguayo vendría al Cacique con el objetivo de meterse en la nómina de su selección para el próximo Mundial. “La idea es que tenga más continuidad, más minutos. Jugó 22 de 26 partidos, pero no es lo mismo arrancar de titular. Es por eso. Y sueña con la selección, para eso quiere más minutos”, agregó su representante.

Robert Morales estaría a detalles de llegar a Colo Colo

Ahora Elvis Rojas recalcó que si desean al goleador deben apurar las gestiones ya que hay varias propuestas en la mesa. “Creo que su futuro está afuera de México. Allá serán 3 o 4 los que pueden pagar ese contrato. Difícil volver a Paraguay, hay mercado en Brasil y otro apareció, donde el dinero no sería inconveniente, sólo debe aparecer el interés. Puede ser algo árabe. Pero la prioridad uno es la de Brasil. Es semana clave hasta el 5 o 6 de enero”, sentenció.