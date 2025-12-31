Colo Colo ha tenido movimiento en las últimas horas en el mercado de fichajes para el 2026. El Cacique finalmente encontró una salida al extranjero para Brayan Cortés, lo que le deja un despelote en el arco.

El Indio tiene todo listo y sólo restan detalles para que sea nuevo portero de Argentinos Juniors. Una situación que ha reactivado el interés en Esteban Andrada y que deja, entre otras cosas, a un gran perjudicado.

Y es que el Cacique estaba a la espera de lo que pasara con el Indio para definir su próximo paso en el mercado. Esto lo miran atentos los dos porteros que finalizaron la temporada 2025 y que ahora no tienen idea lo que pasará, especialmente con uno de los casos.

Eduardo Villanueva queda en el aire en Colo Colo por culpa de Brayan Cortés

Colo Colo comienza a aclarar el panorama de su arco con más de un jugador armando las maletas. Brayan Cortés partirá a Argentinos Juniors, lo que llevará a cambios que incluyen la salida de Eduardo Villanueva.

Eduardo Villanueva tiene un complejo panorama en Colo Colo debido a la salida de Brayan Cortés. Foto: Photosport.

El guardameta, que hiciera su debut esta temporada ante una lesión de Fernando De Paul, se queda sin espacio en el Eterno Campeón. A sus 21 años esperaba consolidarse como el segundo meta del plantel, pero todo dio un giro radical en las últimas horas.

Ante la salida de Brayan Cortés, Fernando Ortiz dejó avisada a la dirigencia que quería un arquero. El nombre de Esteban Andrada es el que ha sonado con más fuerza y se ha conocido que hay avances importantes respecto a su llegada al Estadio Monumental.

El argentino llegaría a pelear el lugar con Fernando De Paul, lo que dejaría listos los dos cupos de porteros para el 2026. Este escenario deja a Eduardo Villanueva sin un lugar y lo obliga a salir a préstamo para buscar los minutos que no le darán en Colo Colo.

¿Quién quedaría entonces como el tercer guardameta albo? Según explicó DaleAlbo, el apuntado sería Gabriel Maureira, meta de la Proyección y que a sus 18 años podrá hacer sus primeras armas en el profesionalismo.

Colo Colo comienza a definir lo que será el futuro de su arco. Esteban Andrada suena con fuerza ante la salida de Brayan Cortés, mientras Fernando De Paul y Eduardo Villanueva miran atentos cada detalle.

¿Cuáles son los números de Eduardo Villanueva en Colo Colo?

Tras finalizar la temporada 2025, Eduardo Villanueva logró disputar un total de 1 partido oficial con Colo Colo. En él dejó su arco en cero y alcanzó los 29′ minutos bajo los tres palos.