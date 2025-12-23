“Uno entiende que quiere minutos”: Colo Colo analiza salida de este jugador

Colo Colo ya tomó las primeras determinaciones para la temporada 2026, pero Blanco y Negro todavía tiene mucho trabajo por hacer. Hay varios temas que definir en el mercado de fichajes.

Por un lado, está el tema de los refuerzos, con la llegada de Matías Fernández y el anuncio de Jeyson Rojas como primeras novedades. Por otro, están las situaciones de jugadores que podrían salir a préstamo o venta.

Por ejemplo, se espera que Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda puedan ser vendidos, o que Salomón Rodríguez vaya a préstamo. Y a esta última lista también se sumaría Eduardo Villanueva.

Edison Marchant, director de Blanco y Negro en representación del Club Social y Deportivo Colo Colo, se refirió al tema del golero.

En Colo Colo consideran un préstamo para Eduardo Villanueva | Photosport

En Colo Colo se abren a la salida de Eduardo Villanueva

“Creemos que Eduardo tiene las condiciones para seguir, pero también uno entiende que los jugadores quieren jugar y es una buena oportunidad. En el caso de que él quisiera salir, estamos abiertos a evaluarlo”, dijo.

Más allá de eso, Edison Marchant pidió que “se puedan tomar las decisiones lo más rápido posible, para que al inicio de la pretemporada tengamos el plantel 2026 lo más completo posible”.

Cabe recordar que Colo Colo inicia su pretemporada el 3 de enero. La próxima reunión de Blanco y Negro pensando en refuerzos y salidas se dará este martes 23 de diciembre en el Estadio Monumental.