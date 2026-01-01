Universidad de Chile se prepara para volver a los entrenamientos, aunque los primeros que regresarán serán los más jóvenes el plantel para tener sesiones con el nuevo técnico Francisco Meneghini.

Una oportunidad de oro para los juveniles del plantel, pero también para buscar revanchas, como la que se ha prometido Ignacio Vásquez luego de que fue cortado en 2025 por Gustavo Álvarez.

El talentoso atacante sumó escasos minutos en el último año con el argentino, incluso lo que le costó no ser parte del Mundial Sub 20 con la selección chilena, donde era una de las grandes apuestas.

Por lo mismo, se juramentó luchar este año en un posteo en redes sociales, donde incluso se dio el lujo de citar a Cristiano Rolando y la fuerza de ir en contra de las adversidades.

El mensaje de Ignacio Vásquez para la U 2026.

¿Qué dijo Ignacio Vásquez?

Ignacio Vásquez es uno de los jugadores que se debe presentar este viernes en el Centro Deportivo Azul, a entrenamientos especiales para Paqui Meneghini en Universidad de Chile.

Si bien el DT quiere ver con qué cuenta de las fuerzas básicas de la U para el reglamento del jugador Sub 21 en la Liga de Primera, esto es una revancha clara para el ex Cobresal.

Es que luego de un salto al primer equipo donde prometía consagrarse, en 2025 casi no tuvo oportunidades con Álvarez, por lo mismo buscará dar vuelta la mano, esta vez con Meneghini.

“Un año con más penas que alegrías, pero de mucho aprendizaje, agradecido de la gente que me apoyo este año tan difícil para mí, VAMOS CON TODO ESTE 2026”, escribió.

Con varias imágenes de lo que vivió con la U y la selección, aunque una de las escenas que llamó la atención muestra a Cristiano Ronaldo y la lucha que tuvo en Manchester United para brillar.

