En Universidad de Chile todo es alegría tras vencer a Colo Colo en el Superclásico 199. Y es que al parecer los azules le perdieron el miedo al Cacique tras varios años de derrotas duras, siendo otra vez una visita ingrata para los albos en el Estadio Monumental.

Esta victoria fue una verdadero desahogo para el romántico viajero, sobre todo si consideramos los resultados adversos que tenían bajo la dirección técnica de Francisco Meneghini en lo que va de año.

Así lo dejó en claro una voz autorizada como la de Diego Rivarola, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que la U se sacó un peso importantísimo de encima luego de vencer al Popular.

ver también ¿Matías Zaldivia salta a ídolo de U de Chile? Diego Rivarola le da a bienvenida tras el Superclásico

Diego Rivarola analiza el triunfo de Universidad de Chile sobre Colo Colo

El ex delantero afirmó que “no quiero decir que este partido es más importante que el de Palestino, porque ese tiene otra carga. Pero siento que el triunfo sobre Colo Colo era tremendamente necesario e importante”.

Universidad de Chile mandó en este Superclásico 199 ante Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Lo era para el cuerpo técnico, para los jugadores, para el club y sobre todo para el hincha. Ante Colo Colo la U se sacó un peso de encima enorme”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Para cerrar, Gokú declaró que “después la U tiene que seguir mejorando en los futbolístico, eso es obvio, porque vienen partidos difíciles. Pero me parece que después de haber ganado hay otro respirar y otra sensación en el ambiente”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Palestino por la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana 2026. Este compromiso será a puertas cerradas este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras ganar con la U: Francisco Meneghini tiene de casero a Colo Colo en el Monumental

En síntesis