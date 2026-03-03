Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El tremendo desahogo de Diego Rivarola tras ganarle a Colo Colo: “U de Chile se sacó un…”

Tras la victoria en el Estadio Monumental el emblema de Universidad de Chile aseguró que hay otra sensación en el club.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Rivarola valoró la victoria de la U sobre Colo Colo.
© Captura y Photosport.Rivarola valoró la victoria de la U sobre Colo Colo.

En Universidad de Chile todo es alegría tras vencer a Colo Colo en el Superclásico 199. Y es que al parecer los azules le perdieron el miedo al Cacique tras varios años de derrotas duras, siendo otra vez una visita ingrata para los albos en el Estadio Monumental.

Esta victoria fue una verdadero desahogo para el romántico viajero, sobre todo si consideramos los resultados adversos que tenían bajo la dirección técnica de Francisco Meneghini en lo que va de año.

Así lo dejó en claro una voz autorizada como la de Diego Rivarola, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que la U se sacó un peso importantísimo de encima luego de vencer al Popular.

¿Matías Zaldivia salta a ídolo de U de Chile? Diego Rivarola le da a bienvenida tras el Superclásico

ver también

¿Matías Zaldivia salta a ídolo de U de Chile? Diego Rivarola le da a bienvenida tras el Superclásico

Diego Rivarola analiza el triunfo de Universidad de Chile sobre Colo Colo

El ex delantero afirmó que “no quiero decir que este partido es más importante que el de Palestino, porque ese tiene otra carga. Pero siento que el triunfo sobre Colo Colo era tremendamente necesario e importante”.

Universidad de Chile mandó en este Superclásico 199 ante Colo Colo. | Foto: Photosport.

Universidad de Chile mandó en este Superclásico 199 ante Colo Colo. | Foto: Photosport.

Lo era para el cuerpo técnico, para los jugadores, para el club y sobre todo para el hincha. Ante Colo Colo la U se sacó un peso de encima enorme”, agregó.

Publicidad
Tweet placeholder

Para cerrar, Gokú declaró que “después la U tiene que seguir mejorando en los futbolístico, eso es obvio, porque vienen partidos difíciles. Pero me parece que después de haber ganado hay otro respirar y otra sensación en el ambiente”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Palestino por la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana 2026. Este compromiso será a puertas cerradas este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

Publicidad
Tras ganar con la U: Francisco Meneghini tiene de casero a Colo Colo en el Monumental

ver también

Tras ganar con la U: Francisco Meneghini tiene de casero a Colo Colo en el Monumental

En síntesis

  • Universidad de Chile derrotó a Colo Colo como visitante en el Superclásico 199.
  • El equipo azul registra resultados adversos este año bajo la dirección de Francisco Meneghini.
  • Diego Rivarola afirmó en ESPN que el triunfo ante el Popular era “tremendamente necesario”.
Lee también
Uno más del plantel: la imagen de Michael Clark que sorprendió a todos
U de Chile

Uno más del plantel: la imagen de Michael Clark que sorprendió a todos

En Colo Colo pierden la paciencia con Aquino tras el Superclásico
Colo Colo

En Colo Colo pierden la paciencia con Aquino tras el Superclásico

¿Nuevo ídolo? Rivarola le da la bienvenida a Zaldivia al olimpo azul
U de Chile

¿Nuevo ídolo? Rivarola le da la bienvenida a Zaldivia al olimpo azul

"El Superclásico lo gana él": Johnny le tira todas las flores a Meneghini
U de Chile

"El Superclásico lo gana él": Johnny le tira todas las flores a Meneghini

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo