Superclásico

Efecto Matías Zaldivia: la tendencia azul en los Superclásicos entre U. de Chile y Colo Colo

El defensor ha sido clave en los triunfos recientes del Romántico Viajero ante los Albos.

Por César Vásquez

Universidad de Chile vive un momento dulce ante Colo Colo.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTUniversidad de Chile vive un momento dulce ante Colo Colo.

Universidad de Chile celebró con todo un nuevo triunfo en el Superclásico ante Colo Colo. El gol de Matías Zaldivia viene a ratificar la tendencia azul de los últimos años.

El Romántico Viajero se impuso por la mínima en el Estadio Monumental. Si bien el partido fue deslucido y trabado, los dirigidos por Francisco Meneghini golpearon en el momento justo y supieron aguantar la ventaja para festejar luego del pitazo final de Cristián Garay.

El Superclásico se tiñe de azul

Es sabido que Colo Colo tiene con bastante amplitud el historial a su favor ante Universidad de Chile. De hecho, durante el siglo XXI no han hecho más que extender el margen de victorias ante su rival de toda la vida. Sin embargo, un simple hecho cambió la tendencia reciente.

El 14 de diciembre de 2022, entre mucha polémica, el Romántico Viajero anunció la llegada de Matías Zaldivia. Esta generó mucha polémica debido al pasado albo del defensor argentino nacionalizado chileno, incluso amenazas, pero pronto el jugador comenzó a hablar en cancha.

El arribo de Zaldivia al CDA marcó un punto de inflexión en la historia reciente de los Superclásicos y los números no mienten. Desde el 2023 en adelante, se han disputado 8 duelos entre Universidad de Chile y Colo Colo: 4 triunfos azules, 3 empates y 1 victoria de los Albos. Algo impensado considerando los antecedentes. Mati ha estado en 7 de esos 8 encuentros.

Con Matías Zaldivia en cancha, Universidad de Chile cortó 22 años sin ganar en el Estadio Monumental y 12 años sin celebrar en el Estadio Nacional. Además, ganaron la Supercopa ante Colo Colo en el año de su centenario. Ahora, se dio el lujo hasta de marcar ante los Albos.

La U festejando en el Monumental, una imagen impensada hace tres años. Imagen: Photosport

El aura de Zaldivia, como dicen los lolos, ha ayudado a que la tendencia reciente del Superclásico, la cual era muy demoledora contra Universidad de Chile, hoy se esté pintando de azul. El Romántico Viajero quiere seguir con los festejos ante Colo Colo.

En resumen:

  • Universidad de Chile venció a Colo Colo con un gol del defensa Matías Zaldivia.
  • Desde 2023, la U registra 4 triunfos, 3 empates y 1 derrota en Superclásicos.
  • El cambio de tendencia coincide con el arribo de Matías Zaldivia a U. de Chile.
