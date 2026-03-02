Universidad de Chile comenzó a dejar en el pasado el triunfo por 1-0 en el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental y ahora fija la mira en la Copa Sudamericana, donde el miércoles se juega el paso a la fase de grupos ante Palestino.

Por lo mismo, el técnico Francisco Meneghini sabe que debe recuperar a sus jugadores tras la lucha ante los albos, con mayor preocupación en dos de sus hombres.

Todo, porque tras el duelo en Macul quedaron lastimados Javier Altamirano y Charles Aránguiz, quienes se apuntan como titulares ante los árabes, por lo que hay dudas.

En ese sentido, el periodista Marcelo Díaz, entregó algunos detalles del otro día tras el Superclásico y las opciones de ambos jugadores de repetirse el plato, esta vez en el ámbito internacional.

Javier Altamirano terminó tocado el Superclásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Aránguiz y Altamirano en duda en la U?

Fue en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, donde Marcelo Díaz detalló la situación de Universidad de Chile con los lesionados, teniendo en cuenta que Altamirano y Aránguiz salieron con lesiones.

“Quizás son los más averiados tras el Superclásico pero que no deberían tener inconvenientes para jugar el miércoles, hoy solo fue regenerativo. Creo que los dos van a jugar”, explicó el reportero.

Por lo mismo, apunta a que la duda más grande es por Matías Zaldivia, quien está suspendido, por lo que la U tiene que mover su defensa: “El trema es la suspensión de Zaldivia que es un tema no menor que ha jugado todos los minutos, todos los partidos y es fijo. Tamayo que podría ser reemplazante natural no ha jugado”.

¿Cuáles son las bajas de la U vs Palestino?

Universidad de Chile recibirá este miércoles a Palestino en el Estadio Nacional, en el duelo que define quién avanza a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

En ese sentido, serán bajas confirmadas Lucas Assad y Octavio Rivero, ambos por lesiones físicas que les impide ser alternativa para el técnico Francisco Meneghini en la U.