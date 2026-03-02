Es tendencia:
Explican la masiva presencia de rebeldes palomas en el Superclásico de Colo Colo y U de Chile

Superclásico de palomas: explican masiva presencia de aves en el derbi 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Por Diego Jeria

La explicación por las palomas del Superclásico.
Universidad de Chile se quedó con el Superclásico 199 frente a Colo Colo en el estadio Monumental. Fue triunfo 0-1 para los azules con el solitario gol de Matías Zaldivia, tras la asistencia de Juan Martín Lucero.

Junto a los tres puntos para la U, llamó la atención la masiva presencia de palomas en campo de juego, tanto cerca del área norte como del área sur de la cancha David Arellano.

Y eran bien rebeldes las aves. Iban y venían. Sólo se despegaban del suelo al emprender vuelo cuando las acciones o el balón pasaba muy cerca de su ubicación. Y hay una explicación.

Las palomas comieron de lo lindo en el Superclásico

Tal como contó el periodista Daniel Arrieta durante la transmisión de TNT Sports, el campo de juego del estadio Monumental fue resembrado unas semanas antes del Superclásico. El trabajo constó de resiembra y el cambio de algunos pastelones de la alfombra.

Así, TNT Sports explica que “la cancha de La Ruca fue resembrada y trabajada especialmente para este choque, por lo que es más que evidente que las aventureras aves se encontraban ahí buscando semillas del pasto para alimentarse“.

Tras el Superclásico y las palomas, Colo Colo enfrentará este sábado 7 de marzo a Audax Italiano como visita. La U recibirá a Universidad e Concepción el lunes 9, pero antes (miércoles 4) recibirá a Palestino por el duelo clasificatorio a Copa Sudamericana.

