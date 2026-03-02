¿Fue penal? Liberan audio del VAR en polémica jugada de Fernando Zampedri ante Ñublense

Universidad Católica logró dar vuelta el marcador ante Ñublense y finalmente se llevó un agónico triunfo por 2-1. Los cruzados ahora quedaron como únicos escoltas de Deportes Limache.

Pero el triunfo en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas no estuvo ajeno a polémicas. Esto por el penal a Fernando Zampedri en el cierre de la primera etapa y que permitió la remontada de los dirigidos por Daniel Garnero.

ver también Tabla de posiciones: Zampedri se viste de héroe ante Ñublense y deja a Católica sublíder

Todo se registró en el área de los chillanejos. El “Toro” intentó definir ante Nikola Pérez, pero el charrúa se lanzó en busca del balón y terminó desviando el balón. Fernando Vejar dejó pasar la jugada y el partido continúo.

Sin embargo llegó el llamado del VAR que alertó al juez central. Lo que provocó la gran polémica de la jornada y la furia de todo Ñublense.

Tras la revisión del VAR, se cobró penal a Fernando Zampedri.

¿Fue penal a Fernando Zampedri?

Desde la cabina del VAR se le indicó a Fernando Vejar una “Point of view” para revisar la polémica jugada sobre Fernando Zampedri. Lo que generó dudas especialmente en Ñublense.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo desde la ANFP se hizo hincapié en el registro para aclarar lo ocurrido. En el video se detalla que tras la revisión se aprecia como Pérez “golpea de manera temeraria” a Zampedri. “Con esta clara evidencia se recomendó la revisión en el VAR y la sanción del penal”, justificaron.

ver también ¡Golpe de mercado! Figura de U Católica está a un paso de dar el salto a gigante de Brasil

Incluso se recalca que la amonestación al portero de Ñublense se debe al poner en riesgo la integridad física del capitán de los cruzados. “Si bien el arquero alcanza a desviar el balón, pero después la planta del pie golpea en la rodilla del jugador de Católica”, complementaron.

Ahora por la magnitud de la jugada se determinó penal y solo tarjeta amarilla. Tras ello, vino la expulsión de Pablo Calderón en el 61’ y en los descuentos Zampedri volvió a marcar para sentenciar la historia nuevamente para los cruzados.

Publicidad

Publicidad

En síntesis:

Fernando Zampedri anotó un doblete para el triunfo 2-1 de Universidad Católica ante Ñublense.

El árbitro Fernando Vejar cobró penal tras el llamado del VAR por falta de Pérez.

El próximo partido de la UC será ante O’Higgins el sábado 7 de marzo en el Estadio El Teniente. Ñublense visita a Concepción el 6/3.